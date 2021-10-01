Почему нельзя готовить блюда на горячей воде из крана

Во время приготовления блюд, иногда, мы бездумно наливаем горячую или холодную воду, чтобы отварить продукты. И, казалось бы, это обычный процесс. который осуществляется регулярно. Но именно такое действие напрямую влияет на вкус пищи и ее пользу.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, какую воду нужно использовать в процессе приготовления.

Почему на горячей воде из крана лучше не варить блюда

Холодная вода из крана проходит несколько ступеней очистки, перед тем как попасть в вашу кастрюлю. То есть, она безопасней. С горячей такого не происходит. В ней хранятся все соли и вредные элементы, которые могут возникнуть. В результате – блюдо становится опасным.

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Даже если сравнить по виду горячую и холодную воду – будет заметна существенная разница. Первая – имеет легкую мутность. Вторая – более прозрачна.

Какая вода подходит для приготовления блюд

Лучше использовать уже очищенную воду. Для этого есть даже специальные доставки, которые могут сэкономить ваше время. Но, если все же нет такой возможности, следует варить пищу только в холодной воде. Также, как вариант, использовать магазинную воду из бутылей, она там тоже очищенная.

Правильная технология отваривания замороженных овощей

Соотношение овощей и воды: 1: 4. Использовать, конечно же, холодную воду.

Поставить кастрюлю на плиту и дождаться закипания, добавить специи.

Высыпать овощную смесь, дождаться повторного закипания, уменьшить огонь и проварить под крышкой 10 минут.

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