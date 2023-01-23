Кофе – лучший напиток, которым начинают свое утро практически все. Готовить кофе можно по-разному: с молоком, сливками, сахаром, специями. Но, очень важно знать, как кипяток может влиять на вкус и аромат этого напитка.

Редакция FoodOboz делится с вами советами, как в домашних условиях вкусно и правильно приготовить заварной и растворимый кофе.

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Температура воды при приготовлении кофе играет очень важную роль. И слишком горячая и комнатной температуры влияет на вкус напитка. Специалисты утверждают, что кофе нельзя заливать кипятком, температура которого 100 С, так как он очень плохо влияет на вкус.

Идеальная температура для приготовления вкусного заварного кофе – 90-95 С.

Какую воду добавлять в растворимый кофе

Стоит отметить, что в составе растворимого кофе есть искусственные компоненты, поэтому ее нельзя заливать кипятком, температура которого 100 С. Она просто усилит вкус и запах искусственных компонентов, который имеют не приятный запах и вкус.

Если же вы хотите вкусно приготовить растворимый кофе, нужно положить в чашку нужное количество кофе, добавить одну столовую ложку холодной или немного теплой воды и перемешать, далее влить горячую воду.

Какую воду добавлять в заварной кофе

Заварной молотый кофе нужно заливать холодной водой и варить в турке. Кипяток для этого напитка не подходит, он не даст раскрыть напитку полностью вкус и аромат.

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