Оладьи – очень простое блюдо, которое можно приготовить на завтрак или на сытный перекус. Но у многих хозяек с такими изделиями возникают проблемы. Тесто начинает гореть и хорошо не пропекается.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении оладий. Если вы их поправите – сможете приготовить качественные изделия.

Неподходящая температура жарки

Оладьи получаются внутри сырыми, если их жарить на очень сильном огне. В таком случае изделия просто горят сверху, а тесто хорошо не пропекается. Поэтому жарить оладьи нужно на среднем огне или даже на минимальном. Также обязательно нужно накрыть крышкой.

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Слишком жидкое тесто

Из-за того, что тесто слишком жидкое, оладьи опадают. Но это исправимо, если добавить в тесто чуть больше муки. Все ваши следующие оладьи получатся удачными.

Холодный кефир

Для того, чтобы оладьи получились пышными и не опадали, Кефир для теста должен быть комнатной температуры. Поэтому после того, как вы извлекли его из холодильника, отставьте кефир на некоторое время.

Холодная сковорода

Выкладывать тесто на холодную сковороду нельзя ни в коем случае, потому что изделия начнут гореть и прилипать. Для того, чтобы оладьи были пышными, их нужно жарить на хорошо разогретой сковороде.

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