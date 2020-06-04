Почему опасно мыть сырую курицу: раскрыта главная причина

Курица является популярным белковым продуктом. Но в сыром виде она часто заражена пищевыми бактериями, такими как сальмонелла или кампилобактер.

Привычка мыть ее под проточной водой – едва ли не худшее, что можно делать на кухне.

Это настолько плохая идея, что Национальная служба здравоохранения (NHS) в Великобритании опубликовала публичное предупреждение против "санитарной" практики, утверждая, что это может увеличить риск пищевого отравления бактериями, сообщает thedailymeal.com.

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Перед приготовлением курицы большинство людей склонны мыть ее под проточной водой, а не погружать в раковину или какой-то контейнер. Однако брызги воды могут распространять куриные соки на кухонные поверхности (например, столешницы), загрязняя посуду или другие продукты в этом месте. Капли могут рассеиваться до 50 сантиметров перед раковиной и до 70 сантиметров с каждой стороны. При неправильном обращении это может не только загрязнить дом, но и привести к пищевому отравлению.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не рекомендует мыть сырую курицу. Тем не менее перед употреблением важно проверить, что она тщательно приготовлена изнутри. Чтобы предотвратить пищевое отравление из-за сырого или недоваренного мяса, необходимо использовать специальный термометр и убедиться, что он показывает 74 °С.

Кроме того, следует мыть руки теплой водой с мылом до и после работы с курицей. После окончания приготовления, нужно обязательно тщательно очистить кухню, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Как сообщал OBOZREVATEL, курица, замаринованная в удачном соусе, превращается в чудесное мясное блюдо.

Особенно популярным сочетанием для курятины является мед и соевый соус с паприкой и чесноком.