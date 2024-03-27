Видео дня
Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы
При выпечке паски может возникнуть несколько проблем. Но наиболее распространенным из них является появление трещин.
Почему трескается паска, и что сделать во избежание этой проблемы разбирались Факты.
Почему трескается паска
При выпекании паска может треснуть. На это существует сразу несколько причин:
- Неправильный выбор муки. Для паски лучше выбирать самую пшеничную муку, ведь она содержит наибольшее количество крахмала и клейковины. Тесто, приготовленное именно из пшеничной муки, будет эластичным и не потеряет форму.
- Слишком много муки. Паску следует готовить с четким соблюдением пропорций, указанных в рецепте. Для проверки количества муки достаточно разрезать тесто с помощью ножа. Если оно не прилипает к лезвию, можно смело выпекать паску.
- Очень высокая температура. Тесто может треснуть, если паска выпекается при температуре выше 180 градусов.
Что делать с паской, если она треснула
Если, несмотря на правильность приготовления паски все равно дала трещины, следует в конце выпечки смазать трещины взбитым яйцом. Таким образом можно немного замаскировать проблемные места.
Также на OBOZ.UA есть и другие полезные советы: