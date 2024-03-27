При выпечке паски может возникнуть несколько проблем. Но наиболее распространенным из них является появление трещин.

Почему трескается паска, и что сделать во избежание этой проблемы разбирались Факты.

Почему трескается паска

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При выпекании паска может треснуть. На это существует сразу несколько причин:

Неправильный выбор муки. Для паски лучше выбирать самую пшеничную муку, ведь она содержит наибольшее количество крахмала и клейковины. Тесто, приготовленное именно из пшеничной муки, будет эластичным и не потеряет форму.

Слишком много муки. Паску следует готовить с четким соблюдением пропорций, указанных в рецепте. Для проверки количества муки достаточно разрезать тесто с помощью ножа. Если оно не прилипает к лезвию, можно смело выпекать паску.

Очень высокая температура. Тесто может треснуть, если паска выпекается при температуре выше 180 градусов.

Что делать с паской, если она треснула

Если, несмотря на правильность приготовления паски все равно дала трещины, следует в конце выпечки смазать трещины взбитым яйцом. Таким образом можно немного замаскировать проблемные места.

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