Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы

При выпечке паски может возникнуть несколько проблем. Но наиболее распространенным из них является появление трещин.

Почему трескается паска, и что сделать во избежание этой проблемы разбирались Факты.

Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы

Почему трескается паска

Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы
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При выпекании паска может треснуть. На это существует сразу несколько причин:

  • Неправильный выбор муки. Для паски лучше выбирать самую пшеничную муку, ведь она содержит наибольшее количество крахмала и клейковины. Тесто, приготовленное именно из пшеничной муки, будет эластичным и не потеряет форму.
  • Слишком много муки. Паску следует готовить с четким соблюдением пропорций, указанных в рецепте. Для проверки количества муки достаточно разрезать тесто с помощью ножа. Если оно не прилипает к лезвию, можно смело выпекать паску.
  • Очень высокая температура. Тесто может треснуть, если паска выпекается при температуре выше 180 градусов.

Что делать с паской, если она треснула

Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы

Если, несмотря на правильность приготовления паски все равно дала трещины, следует в конце выпечки смазать трещины взбитым яйцом. Таким образом можно немного замаскировать проблемные места.

Почему кулич трескается при выпекании и что делать, чтобы этого избежать: советы

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