Приготовление даже магазинных пельменей или вареников для многих может оказаться проблемой. Изделия теряют форму, разваливаются и склеиваются между собой. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не удается приготовить вкусные вареники и пельмени. Такие ошибки допускают даже опытные хозяйки.

Выкладывание сырых изделий в холодную воду

После этого ваши пельмени или вареники превратятся в один сплошной ком. Поэтому кладите изделия только в кипящую подсоленную воду.

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Отварка изделий без частого перемешивания

Когда вы положили изделия в воду, их нужно сразу перемешать. Затем это нужно делать периодически во время приготовления. Если игнорировать такие действия – пельмени или вареники, которые вы готовите, будут просто склеиваться.

Слишком продолжительное отваривание

Если вы готовите изделия из магазина – время отваривания указано на упаковке. Не превышайте его, потому что тесто начнет разваливаться. Домашние пельмени или вареники после закипания следует варить 5-7 минут после того, как они поднимутся на поверхность.

Сразу много изделий на большое количество воды

Очень важно, чтобы пельмени или вареники чувствовали себя свободно в кастрюле. Поэтому не кладите сразу много изделий за один раз. И помните о том, что при отварке тесто увеличивается в объеме.

Не забудьте о стакане холодной воды

Для того чтобы пельмени и вареники не разваливались во время приготовления и точно сохранили форму – стоит не забыть о стакане холодной воды. Ее нужно влить после того, как изделия закипят во второй раз.

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