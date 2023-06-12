Куриное мясо – очень бюджетный, вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также из нее можно готовить вкусный суп, бульон. Но очень важно – уметь правильно выбрать этот продукт, чтобы блюд из него были безопасными.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, почему во время приготовления куриного мяса образуется белая пена и безопасно ли такое мясо. Информация была опубликована в издании Newsy.gotujmy.

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Ядовита ли пена, которая выделяется при приготовлении мяса

Диетологи утверждают, что пена, которая образуется в процессе готовки, а именно при жарке , является абсолютно безопасной. Так как куриное мясо состоит в основном из белка. Под воздействием высокой температуры происходит денатурация белка, то есть меняется его структура. После употребления такой пены вам ничего не угрожает!

Антибиотики могут быть причиной появления пены при приготовлении?

Распространен миф о том, что выделяемая из курицы во время жарки пена вызвана антибиотиками и гормонами, которые дают птицам во время выращивания. В этом нет ни капли правды, так как такие вещества запрещены. Животным их вводят только в обоснованных случаях по требованию ветеринара, и это случается крайне редко. Куриное мясо поставляют в магазины из ферм, так что найти в магазине мясо, содержащее антибиотики или гормоны практически невозможно.

Но, стоит отметить, что лучше всего не употреблять куриные внутренности, в том числе и печень, так как в ней могут накапливайся вредные вещества. Еще не желательно есть куриные крылья и обязательно снимать кожу.

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