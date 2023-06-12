Почему при обжаривании курицы появляется белая пена и опасно ли такое мясо: развеиваем мифы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Жареное куриное мясо

Куриное мясо – очень бюджетный, вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также из нее можно готовить вкусный суп, бульон. Но очень важно – уметь правильно выбрать этот продукт, чтобы блюд из него были безопасными. 

Куриное мясо фасованное

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, почему во время приготовления куриного мяса образуется белая пена и безопасно ли такое мясо. Информация была опубликована в издании Newsy.gotujmy

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Ядовита ли пена, которая выделяется при приготовлении мяса 

Диетологи утверждают, что пена, которая образуется в процессе готовки, а именно при жарке , является абсолютно безопасной. Так как куриное мясо состоит в основном из белка. Под воздействием высокой температуры происходит денатурация белка, то есть меняется его структура. После употребления такой пены вам ничего не угрожает!

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Антибиотики могут быть причиной появления пены при приготовлении? 

Распространен миф о том, что выделяемая из курицы во время жарки пена вызвана антибиотиками и гормонами, которые дают птицам во время выращивания. В этом нет ни капли правды, так как такие вещества запрещены. Животным их вводят только в обоснованных случаях по требованию ветеринара, и это случается крайне редко. Куриное мясо поставляют в магазины из ферм, так что найти в магазине мясо, содержащее антибиотики или гормоны практически невозможно. 

Как правильно готовить куриное мясо

Но, стоит отметить, что лучше всего не употреблять куриные внутренности, в том числе и печень, так как в ней могут накапливайся вредные вещества. Еще не желательно есть куриные крылья и обязательно снимать кожу. 

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как понять, что курица на прилавке испорченная, и как правильно хранить мясо в домашних условиях. 

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