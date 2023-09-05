Самый популярный осенний пирог – это, конечно же, шарлотка. Такой десерт с сочными яблоками стал настоящей классикой по всему миру. Но очень часто блюдо получается очень жестким и пересушенным.

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках, допускаемых при приготовлении шарлотки. Следует обратить внимание на три основных нюанса.

Ошибки, которые делают вашу шарлотку неудачной

1. Не те яблоки

Твердые и незрелые яблоки точно не подходят для шарлотки. Только из сочных фруктов вы приготовите действительно вкусный десерт. Лучше всего сочетать сладкие плоды и немного терпковатые. Шарлотка будет максимально нежной и воздушной.

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2. Очень высокая температура

Не следует выпекать шарлотку при слишком высокой температуре. Это может быть не больше 180 градусов. При этом по времени это 30-40 минут. А если вы заметили, что сверху корочка уже начинает темнеть – сделайте температуру меньше.

3. Очень густое тесто

Если у вас получилось жидкое тесто для шарлотки – это правильно. Не нужно забивать его мукой. Когда вы испекете десерт из слишком густого теста при разрезе увидите, что масса очень тугая и жесткая. Вкусным такое блюдо уже не назовешь.

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