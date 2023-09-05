Почему шарлотка получается жесткой и пересушенной: самые распространенные ошибки по приготовлению
Самый популярный осенний пирог – это, конечно же, шарлотка. Такой десерт с сочными яблоками стал настоящей классикой по всему миру. Но очень часто блюдо получается очень жестким и пересушенным.
Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках, допускаемых при приготовлении шарлотки. Следует обратить внимание на три основных нюанса.
Ошибки, которые делают вашу шарлотку неудачной
1. Не те яблоки
Твердые и незрелые яблоки точно не подходят для шарлотки. Только из сочных фруктов вы приготовите действительно вкусный десерт. Лучше всего сочетать сладкие плоды и немного терпковатые. Шарлотка будет максимально нежной и воздушной.
2. Очень высокая температура
Не следует выпекать шарлотку при слишком высокой температуре. Это может быть не больше 180 градусов. При этом по времени это 30-40 минут. А если вы заметили, что сверху корочка уже начинает темнеть – сделайте температуру меньше.
3. Очень густое тесто
Если у вас получилось жидкое тесто для шарлотки – это правильно. Не нужно забивать его мукой. Когда вы испекете десерт из слишком густого теста при разрезе увидите, что масса очень тугая и жесткая. Вкусным такое блюдо уже не назовешь.
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