Почему стоит есть болгарский перец и как его приготовить: отвечает эксперт

Осенний сезон – это прекрасная возможность добавить в свой рацион такой полезный овощ, как болгарский перец. Приготовить его можно в совершенно разных интерпретациях – все зависит от вкусовых предпочтений. Такой продукт станет отличным источником питательных веществ в период авитаминоза.

О полезных свойствах болгарского перца рассказала врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram.

Болгарский перец содержит:

вещества, способные снизить риск возникновения злокачественных опухолей;

витамин А: здоровая кожа, красивые волосы, питание для глаз - все это пользу данного вещества;

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витамины группы В - поддержание нормальных условий для функционирования печени;

витамина С здесь в два раза больше, чем в цитрусовых фруктах.

Эксперт отмечает, что болгарский перец – это отличная добавка к любому блюду: салату, гарниру или мясу – с ним сочетается абсолютно все.

Фаршированные перцы, запеченные в духовке от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 5 шт

куриное филе – 3 шт

лук – 2 шт

помидоры – 3 шт

сыр моцарелла – 50 г

яйца – 1 шт

сметана – 1 ст.л

укроп

соль

черный молотый перец

Способ приготовления:

Перцы разрезать пополам, почистить. Для начинки мелким кубиком нарезать лук, помидоры, филе. Сыр натереть на терке. Добавить порезанную зелень, яйцо, сметану. Посолить, поперчить и перемешать. Перцы выложить в форму, добавить немного соли. Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке 40-50 минут.

Текст проверил руководитель проекту MedOboz Виктор Литвиненко.

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