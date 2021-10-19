Почему стоит есть болгарский перец и как его приготовить: отвечает эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему стоит есть болгарский перец и как его приготовить: отвечает эксперт

Осенний сезон – это прекрасная возможность добавить в свой рацион такой полезный овощ, как болгарский перец. Приготовить его можно в совершенно разных интерпретациях – все зависит от вкусовых предпочтений. Такой продукт станет отличным источником питательных веществ в период авитаминоза.

О полезных свойствах болгарского перца рассказала врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram.

Болгарский перец содержит:

Полезные свойства болгарского перца

  • вещества, способные снизить риск возникновения злокачественных опухолей;

  • витамин А: здоровая кожа, красивые волосы, питание для глаз - все это пользу данного вещества;

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  • витамины группы В - поддержание нормальных условий для функционирования печени;

  • витамина С здесь в два раза больше, чем в цитрусовых фруктах.

Эксперт отмечает, что болгарский перец – это отличная добавка к любому блюду: салату, гарниру или мясу – с ним сочетается абсолютно все.

Фаршированные перцы, запеченные в духовке от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт

  • лук – 2 шт

  • помидоры – 3 шт

  • сыр моцарелла – 50 г

  • яйца – 1 шт

  • сметана – 1 ст.л

  • укроп

  • соль

  • черный молотый перец

Приготовление болгарского перца

Способ приготовления:

  1. Перцы разрезать пополам, почистить.

  2. Для начинки мелким кубиком нарезать лук, помидоры, филе.

  3. Сыр натереть на терке.

  4. Добавить порезанную зелень, яйцо, сметану.

  5. Посолить, поперчить и перемешать.

  6. Перцы выложить в форму, добавить немного соли.

  7. Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке 40-50 минут.

Текст проверил руководитель проекту MedOboz Виктор Литвиненко.

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