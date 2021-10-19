Почему стоит есть болгарский перец и как его приготовить: отвечает эксперт
Осенний сезон – это прекрасная возможность добавить в свой рацион такой полезный овощ, как болгарский перец. Приготовить его можно в совершенно разных интерпретациях – все зависит от вкусовых предпочтений. Такой продукт станет отличным источником питательных веществ в период авитаминоза.
О полезных свойствах болгарского перца рассказала врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram.
Болгарский перец содержит:
вещества, способные снизить риск возникновения злокачественных опухолей;
витамин А: здоровая кожа, красивые волосы, питание для глаз - все это пользу данного вещества;
витамины группы В - поддержание нормальных условий для функционирования печени;
витамина С здесь в два раза больше, чем в цитрусовых фруктах.
Эксперт отмечает, что болгарский перец – это отличная добавка к любому блюду: салату, гарниру или мясу – с ним сочетается абсолютно все.
Фаршированные перцы, запеченные в духовке от irina_kozachuk. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
болгарский перец – 5 шт
куриное филе – 3 шт
лук – 2 шт
помидоры – 3 шт
сыр моцарелла – 50 г
яйца – 1 шт
сметана – 1 ст.л
укроп
соль
черный молотый перец
Способ приготовления:
Перцы разрезать пополам, почистить.
Для начинки мелким кубиком нарезать лук, помидоры, филе.
Сыр натереть на терке.
Добавить порезанную зелень, яйцо, сметану.
Посолить, поперчить и перемешать.
Перцы выложить в форму, добавить немного соли.
Запекать в разогретой до 200 градусов в духовке 40-50 минут.
Текст проверил руководитель проекту MedOboz Виктор Литвиненко.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: