Сочная жареная свинина кусочками или стейк – это отличное сытное дополнение к любому гарниру. Но часто после приготовления продукт становится очень жестким и сухим. Такое блюдо просто невозможно есть.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить свинину, чтобы она получилась действительно вкусной. На качество блюда влияет достаточно много факторов, о которых многие даже не задумываются.

Некачественное мясо

Старая свинина никогда не будет нежной и мягкой после приготовления. Поэтому важно выбирать самое молодое мясо. С виду оно должно быть достаточно светлым, а на ощупь плотное и эластичное, без жилок.

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Промывание мяса перед приготовлением

Для того, чтобы жареная свинина получилась действительно сочной, ее нужно наоборот избавить от влаги, а не промывать. а если вы уже это сделали – хорошо промокните салфетками.

Слишком мелкие кусочки

Если вы нарежете свинину очень мелко – она просто засушится. Оптимальный размер кусочков 2,5-3 см. А если это стейк – 1,5-2 см. Также, очень важно нарезать мясо именно вдоль волокон.

Неправильный момент добавления соли

Добавлять соль в мясо нужно только тогда, когда вы положили его на сковородку и не раньше. Соль извлекает сок из продукта, поэтому если вы посолите мясо сразу после нарезки – оно не будет сочным.

Выкладывание мяса на холодную сковородку

Мясо будет нагреваться вместе со сковородкой и потратит все соки. Для того, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка и сохранилась сочность – посуда и масло в нем должны быть максимально разогретыми.

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