При приготовлении свинины довольно часто возникает проблема, что мясо получается жестким и теряет свою сочность. Вкусным такое блюдо назвать сложно. Все это из-за ряда ошибок.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить свинину, чтобы она получилась действительно сочной и мягкой. Есть много нюансов, которые нужно учесть.

Приготовление старого мяса

Если вы хотите, чтобы свинина была сочной и мягкой – выбирайте именно молодое мясо. С виду оно должно быть достаточно светлым. На ощупь плотное и эластичное. Также, в молодом мясе не должно быть разных жилок и мышц.

Видео дня

Размороженное мясо

Мясо, которое уже размораживалось, получится достаточно жестким после приготовления. Потому используйте свежую свинину.

Очень мелкая нарезка

Оптимальный размер кусочков свинины для приготовления – это кубики 2,5-3 см толщиной или стейки 1,5-2 см. Если же размер будет меньше – мясо получится очень сухим и твердым. Также, для сочности очень важно, чтобы мясо было нарезано поперек волокон.

Добавление соли в неправильный момент

Не следует солить сырое мясо перед приготовлением. Следует добавлять специю только тогда, когда вы уже положили кусочки на сковородку. Соль не будет извлекать заранее все соки, и блюдо получится действительно вкусным.

Температура

Положить свинину на холодную сковородку – это большая ошибка, потому что продукт потеряет все соки. Поэтому сначала очень хорошо разогрейте посуду с растительным маслом – и только потом выкладывайте мясо.

Выкладывание сразу много мяса

Если вы хотите пожарить сочную и мягкую свинину – готовьте ее порционно. Между кусочками обязательно должно быть пространство.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: