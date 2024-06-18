Самое время готовить варенье на зиму, ведь сейчас много свежих фруктов и ягод. Такая заготовка будет очень кстати зимой: можно делать разнообразные пироги, просто есть джем, в прикуску к чаю. Но очень часто бывает, что варенье начинает портиться прямо в банке, и сверху появляется плесень.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки допускаются при приготовлении джема. Советы помогут приготовить вам удачную заготовку.

Основные причины, по которым появляется плесень

нарушение рецептуры

грязные банки

неправильное хранение

слишком много воздуха, образующегося между банкой и крышкой

Неправильная технология консервирования

Самое важное в приготовлении варенья на зиму – это качественно закрыть банку. Следует помнить, что емкость не может быть горячей, потому что под крышкой образуется конденсат. В результате – образуется плесень, и продукт портится.

Также следует следить, чтобы банки, в которые вы наливаете варенье, были полностью сухими. Излишняя влага очень вредит продукту.

Позаботьтесь о том, чтобы в варенье было достаточно сахара – именно он отвечает за удачное консервирование продукта. Если такого консерванта будет мало – есть риск образования и распространения бактерий, и поэтому появится грибок.

Можно ли есть варенье, на котором появилась плесень

Саму плесень ни в коем случае есть не стоит, но ее можно убрать. Для этого просто осторожно извлеките верхний слой с ложкой плесенью. Если оставшееся варенье имеет хороший вкус и аромат – поставьте его в морозильную камеру для окончательно уничтожения бактерий, и через некоторое время спокойно употребляйте.

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