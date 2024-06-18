Почему цветет варенье в банке: не допускайте этих ошибок во время консервирования
Самое время готовить варенье на зиму, ведь сейчас много свежих фруктов и ягод. Такая заготовка будет очень кстати зимой: можно делать разнообразные пироги, просто есть джем, в прикуску к чаю. Но очень часто бывает, что варенье начинает портиться прямо в банке, и сверху появляется плесень.
Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки допускаются при приготовлении джема. Советы помогут приготовить вам удачную заготовку.
Основные причины, по которым появляется плесень
- нарушение рецептуры
- грязные банки
- неправильное хранение
- слишком много воздуха, образующегося между банкой и крышкой
Неправильная технология консервирования
Самое важное в приготовлении варенья на зиму – это качественно закрыть банку. Следует помнить, что емкость не может быть горячей, потому что под крышкой образуется конденсат. В результате – образуется плесень, и продукт портится.
Также следует следить, чтобы банки, в которые вы наливаете варенье, были полностью сухими. Излишняя влага очень вредит продукту.
Позаботьтесь о том, чтобы в варенье было достаточно сахара – именно он отвечает за удачное консервирование продукта. Если такого консерванта будет мало – есть риск образования и распространения бактерий, и поэтому появится грибок.
Можно ли есть варенье, на котором появилась плесень
Саму плесень ни в коем случае есть не стоит, но ее можно убрать. Для этого просто осторожно извлеките верхний слой с ложкой плесенью. Если оставшееся варенье имеет хороший вкус и аромат – поставьте его в морозильную камеру для окончательно уничтожения бактерий, и через некоторое время спокойно употребляйте.
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