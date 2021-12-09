Мясо и молоко могут ускорить старение и сократить жизнь: рассказывает эксперт. Эксклюзив

Без жареного мяса многие просто не представляют свой рацион. Сочный стейк из свинины или шашлык с корочкой – настоящее удовольствие. А также не обходится и без такого ежедневного ритуала, как добавление молока в кофе или к хлопьям. Но именно такие любимые и казалось бы простые продукты могут серьезно изменить состояние нашего организма и даже ускорить процесс его старения.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL диетолог-консультант Алена Юдина рассказала о том, какое влияние на здоровье человека могут оказывать жареное мясо и молоко, и почему употребление этих продуктов способствует ускорению процесса старения.

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Процесс, который влияет на продолжительность жизни и ускоряет естественное старение организма, называется гликированием белка. Другими словами – это мусор в клетках, сахар. В этой реакции принимают участие простые сахара, белки и липиды. Если мы имеем в виду жареное мясо, то в итоге такие канцерогенные соединения накапливаются и могут привести к онкозаболеваниям.

Продукты животного происхождения содержат насыщенный жир. И употребление его в избыточном количестве может спровоцировать образование холестериновых бляшек, которые забивают сосуды.

Лучше мясо никогда не жарить.

Диетолог отмечает, что для того, чтобы мясо не причиняло большого вреда клеткам, его нужно отваривать, а если очень хочется потушить, запечь или пожарить, перед приготовлением обязательно мариновать в кислой среде – минеральной водой с лимоном или кефиром. В идеале, употребление мяса нужно снизить до 1-2 раз в неделю. И до 4 раз в неделю максимум.

Даже если шашлык жарится без растительного масла, все равно в мясе есть жир и он подвергается огню, поэтому здесь также образуются канцерогенные соединения.

Это касается не только мяса, но и переедания в целом.

Процесс гликозилирования в молоке

Молоком кормят младенцев, чтобы они росли и крепли. Поэтому взрослым людям не рекомендуется употреблять этот продукт. Дело в том, что организм уже зрелый, а клетки, при употреблении молока, продолжают получать информацию, что нужно расти дальше. И когда человеку 30, клетка воспринимает это как 50 и начинает запускать процесс подготовки к смерти.

Мощная гликация белка вызывает активное соединение жира и углеводов: торты, переработанное мясо в виде колбасы и сосисок, фильтрованный кофе (его можно употреблять не больше двух чашек днем и это будет очень полезно).

Есть продукты, способствующие блокированию гликозилирования белка:

кари

куркума

листовая зелень

листья салата

петрушка

шпинат

зеленый чай

кофе.

Каким должен быть рацион для уменьшения процесса гликирования:

Питаться нужно разнообразно и совсем не обязательно есть брокколи каждый день. Необходимо употреблять в достаточном количестве фрукты и овощи, ягоды. Также крупы и бобовые. Частые перекусы это очень вредно. Чтобы освободить свой организм от клеточного мусора, иногда можно наносить организму легкий стресс и пропускать обед или ужин.

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