Идеальные голубцы должны быть сочными и мягкими. Поэтому в мясной фарш часто добавляют много дополнительных компонентов для лучшего вкуса. Это разные крупы и овощи. Также, во многих рецептах можно встретить яйца. Однако этот ингредиент может даже испортить фарш.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, почему от яиц в голубцах лучше отказаться, и что поможет сделать мясо на голубцы нежным и мягким.

На первый взгляд, рецепт голубцов совершенно очевиден, но в то же время, не у всех блюдо выходит с первого раза. Те, кто добавляет в фарш для голубцов яйца, совершают большую ошибку.

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Многие хозяйки считают, что белки и желтки помогают скрепить фарш и делают его однородным, как в котлетах, в том числе. Но такой продукт, наоборот, может испортить блюдо. Так, если добавить сырое яйцо в фарш, то мясное основание получится слишком жестким.

Мясная начинка для голубцов должна быть максимально мягкой и сочной. И она будет такой даже без добавления яиц. Капуста держит фарш и не дает ему развариться во время приготовления. Главное, надежно заворачивать голубцы, закрепляя капусту хорошо по бокам.

Есть несколько способов завернуть голубцы: треугольниками, рулетом и конвертом.

Лучше всего брать для голубцов небольшие капустные листья, срезать обязательно твердые прожилки и аккуратно складывать в кастрюлю завернутым краем вниз.

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