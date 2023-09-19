Почему в СССР все ели с хлебом и почему эта привычка популярна и в наше время

Хлеб является одним из самых востребованных продуктов, который ест каждый второй украинец. Стоит отметить, что по мнению экспертов, самый полезный хлеб – цельнозерновой, так как в нем хранятся оболочки пшеницы, богатые витаминами и полезными веществами. Еще эксперты советуют обратить внимание на хлеб с разными видами круп и семян, а также с орехами, отрубями и сухофруктами.

Редакция FoodOboz расскажет, почему в СССР все ели с хлебом, какая цена была за буханку, а также каким он был на вкус и какую имел структуру.

1. Цена хлеба в СССР

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В 1960-х годах цена на белый хлеб составляла всего 14 копеек за буханку, то есть хлеб был достаточно дешевым продуктом, который могли себе позволить все. А еще важно отметить, что в СССР цена на хлеб была строго контролируемым государством, и в отличие от других товаров она не поднималась регулярно.

2. Качество хлеба

Хлеб был дешевым, и от этого и качество его оставляло желать лучшего. Но в конце 1980-х годов стали появляться хлебопекарные, где уже выпекали разные сорта хлеба, в том числе и более качественный хлеб и каждый мог выбрать на свой вкус.

3. Почему в СССР все ели с хлебом

Первая причина – хлеб был самым дешевым продуктом и при этом и самым питательным и его могли себе позволить все. Так как много кто не мог себе позволит покупать дорогие продукты, все покупали всегда хлеб и ели во всеми блюдами, даже, например, с питательными макаронами и картофелем. Еще стоит отметить, что хлеб добавляли в многие блюда при приготовлении, например, котлеты, у которых было больше хлеба, чем мяса.

Эта пищевая привычка есть у многих людей и в наше время!

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