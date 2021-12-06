Почему в Украине нет ресторанов со звездами Мишлен: рассказывает звездный шеф

Звезда Мишлен – одна из самых престижных ресторанных наград мира. Получают ее только лучшие заведения по всей Европе. Пока в Украине, к сожалению, нет мест с таким статусом.

Что на это влияет и какие шансы у отечественных ресторанов получить награду рассказал шеф "Адской кухни" Алекс Якутов для редакции Нового канала. Проект посетит шеф-повар нескольких французских ресторанов Робан Каснаби, чтобы поделиться европейским опытом.

Особенности подачи блюд в заведениях из Мишлена

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Если вы посетили ресторан со звездой Мишлен, чтобы хорошо поесть, будьте готовы заказывать сразу несколько блюд, ведь порции очень маленькие. Это специальная технология "трех укусов". Именно таким образом человеческий мозг анализирует все вкусовые качества блюда и может точно оценить мастерство поваров. Поэтому бывает такое, что для гостей за одним столеком еду могут выносить 12 и даже 15 раз – своеобразная дигустация.

Почему в Украине еще нет никакой награды Мишлен

Алекс Якутов отмечает, что первое, что видят европейские эксперты, когда заходят в заведение украинской кухни, – это достаточно небольшое количество посетителей. Между тем, как, например, в китайском ресторане людей гораздо больше. А кухня в первую очередь должна нравиться потребителям. И когда туристы будут приезжать в Украину специально для того, чтобы отведать нашу кухню и на нее будет спрос – это уже совсем другая ситуация и тогда можно будет рассматривать возможность заведений получить награду. Но кроме спроса они должны еще соответствовать европейским стандартам.

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