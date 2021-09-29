Почему вареные яйца выходят невкусными: как не испортить продукт
Даже такой простой продукт, как яйцо, можно приготовить неправильно. Трещины, неравномерная консистенция, неприятный запах – все это является причиной многих ошибок, которые мы очень часто допускаем. Яйцо, сваренное в течение пяти-шести минут, выглядит совсем иначе, чем яйцо, сваренное в течение 10 минут. Поэтому, нужно выяснить, как все же правильно.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые портят вкус вареных яиц, и как этот продукт приготовить вкусно.
Ошибки, которые могут испортить вареные яйца
Опускания сырых яиц в горячую воду. Таким образом продукт может просто треснуть.
Приготовление очень холодных яиц просто из холодильника.
Доведение яиц к активному кипения.
Лучше всего отваривать яйца комнатной температуры.
Taste of Home рекомендует довести яйца до комнатной температуры перед тем, как отварить их. Чтобы предотвратить растрескивание, их нужно положить в кастрюлю с холодной водой и готовить около восьми минут.
С другой стороны, австралийский шеф повар Питер Гилмор рассказал Sydney Morning Herald, что предпочитает нагревать воду непосредственно до температуры кипения, а затем добавлять яйца.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего использовать яйца комнатной температуры и погружать их в холодную или теплую воду.
Что сделать, если яйца трудно чистятся
Несколько секунд подержать продукт под проточной холодной водой
Шеф-повар Питер Дойл рекомендует погружать яйца в ледяную воду уже после того, как они сварятся. Таким образом в желтке будет небольшое количество влаги и он не выйдет сухим.
Как правильно сочетать яйца
Мы привыкли есть этот продукт в салате с майонезом и другими тяжелыми для желудка ингредиентами. Но с яиц можно приготовить легкую пищу.
Японский салат "Киото"
Ингредиенты:
Пекинская капуста – 200 г
Огурцы – 100 г
Отварное куриное филе – 120 г
Яйца – 2 шт
Острый перец – 1 шт
Зеленый лук – 4 шт
Соль по вкусу
Ингредиенты для заправки
Соевый соус – 2 ст.л
Лимонный сок – 2 ст.л
Кунжутное масло – 2 ст.л
Сахар – 1 ст.л
Сахар – 1 ст.л
Жареный кунжут – 1 ст.л
Способ приготовления:
Приготовить японский омлет "Тамаго": поставить разогреваться на огонь сковородку. Смазать ее маслом. В чашке взбить яйцо, подсолив его. Обжарить на сковороде с двух сторон. Он будет похож на тонкий блин. Таким образом обжарить другие яйца.
Нарезать пекинскую капусту и переложить в большую чашку.
Огурцы промыть и нарезать тонкой соломкой, добавляем в капусту.
Лук нарезать на тонкие длинные кусочки. Перец чили очистить от семян и нарезать мелкими кусочками.
Куриное филе также нарезать соломкой.
Подготовленные продукты положить к капусте к капусте.
Омлет свернуть в трубочку и нарезать на тоненькие полоски. Добавить к остальным ингредиентам.
Приготовить заправку: смешать все подготовленные ингредиенты кроме кунжута.
Полить готовой заправкой салат.
Посыпать блюдо кунжутом и перемешать.
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