Почему вареные яйца выходят невкусными: как не испортить продукт

Даже такой простой продукт, как яйцо, можно приготовить неправильно. Трещины, неравномерная консистенция, неприятный запах – все это является причиной многих ошибок, которые мы очень часто допускаем. Яйцо, сваренное в течение пяти-шести минут, выглядит совсем иначе, чем яйцо, сваренное в течение 10 минут. Поэтому, нужно выяснить, как все же правильно.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые портят вкус вареных яиц, и как этот продукт приготовить вкусно.

Ошибки, которые могут испортить вареные яйца

Опускания сырых яиц в горячую воду. Таким образом продукт может просто треснуть.

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Приготовление очень холодных яиц просто из холодильника.

Доведение яиц к активному кипения.

Лучше всего отваривать яйца комнатной температуры.

Taste of Home рекомендует довести яйца до комнатной температуры перед тем, как отварить их. Чтобы предотвратить растрескивание, их нужно положить в кастрюлю с холодной водой и готовить около восьми минут.

С другой стороны, австралийский шеф повар Питер Гилмор рассказал Sydney Morning Herald, что предпочитает нагревать воду непосредственно до температуры кипения, а затем добавлять яйца.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего использовать яйца комнатной температуры и погружать их в холодную или теплую воду.

Что сделать, если яйца трудно чистятся

Несколько секунд подержать продукт под проточной холодной водой

Шеф-повар Питер Дойл рекомендует погружать яйца в ледяную воду уже после того, как они сварятся. Таким образом в желтке будет небольшое количество влаги и он не выйдет сухим.

Как правильно сочетать яйца

Мы привыкли есть этот продукт в салате с майонезом и другими тяжелыми для желудка ингредиентами. Но с яиц можно приготовить легкую пищу.

Японский салат "Киото"

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200 г

Огурцы – 100 г

Отварное куриное филе – 120 г

Яйца – 2 шт

Острый перец – 1 шт

Зеленый лук – 4 шт

Соль по вкусу

Ингредиенты для заправки

Соевый соус – 2 ст.л

Лимонный сок – 2 ст.л

Кунжутное масло – 2 ст.л

Сахар – 1 ст.л

Сахар – 1 ст.л

Жареный кунжут – 1 ст.л

Способ приготовления:

Приготовить японский омлет "Тамаго": поставить разогреваться на огонь сковородку. Смазать ее маслом. В чашке взбить яйцо, подсолив его. Обжарить на сковороде с двух сторон. Он будет похож на тонкий блин. Таким образом обжарить другие яйца. Нарезать пекинскую капусту и переложить в большую чашку. Огурцы промыть и нарезать тонкой соломкой, добавляем в капусту. Лук нарезать на тонкие длинные кусочки. Перец чили очистить от семян и нарезать мелкими кусочками. Куриное филе также нарезать соломкой. Подготовленные продукты положить к капусте к капусте. Омлет свернуть в трубочку и нарезать на тоненькие полоски. Добавить к остальным ингредиентам. Приготовить заправку: смешать все подготовленные ингредиенты кроме кунжута. Полить готовой заправкой салат. Посыпать блюдо кунжутом и перемешать.

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