Зачем на кухне масло ГХИ и как его приготовить из одного ингредиента: рассказал Евгений Клопотенко

Масло ГХИ мало знакомо нашим хозяйкам, в то время как в индийской кухне считается самым популярным и полезным пищевым жиром. Говорят, что по сравнению с другими маслами, ГХИ легко усваивается организмом, а блюдам придает естественный цвет и аромат. Этот продукт нечасто встретишь на полках магазина, а вот приготовить его дома не составит никаких хлопот.

О преимуществах масла ГХИ в кулинарии и о том, как его приготовить, используя один ингредиент, рассказал Евгений Клопотенко.

Преимущество такого масла в том, что оно не будет гореть при жарке. По словам эксперта, в результате вытопки исчезает весь казеин и меняется структура жирных кислот.

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Для приготовления масла ГХИ потребуется следующий ингредиент:

Сливочное масло – 2 п

Способ приготовления:

1. Масло необходимо растопить и варить на медленном огне в течение часа.

2. Охладить.

Если вдруг хотите ароматизировать масло, эксперт советует добавить веточку розмарина.

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