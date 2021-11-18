Зачем на кухне масло ГХИ и как его приготовить из одного ингредиента: рассказал Евгений Клопотенко
Масло ГХИ мало знакомо нашим хозяйкам, в то время как в индийской кухне считается самым популярным и полезным пищевым жиром. Говорят, что по сравнению с другими маслами, ГХИ легко усваивается организмом, а блюдам придает естественный цвет и аромат. Этот продукт нечасто встретишь на полках магазина, а вот приготовить его дома не составит никаких хлопот.
О преимуществах масла ГХИ в кулинарии и о том, как его приготовить, используя один ингредиент, рассказал Евгений Клопотенко.
Преимущество такого масла в том, что оно не будет гореть при жарке. По словам эксперта, в результате вытопки исчезает весь казеин и меняется структура жирных кислот.
Для приготовления масла ГХИ потребуется следующий ингредиент:
Сливочное масло – 2 п
Способ приготовления:
1. Масло необходимо растопить и варить на медленном огне в течение часа.
2. Охладить.
Если вдруг хотите ароматизировать масло, эксперт советует добавить веточку розмарина.
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