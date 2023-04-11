Почему яйца плохо чистятся и становятся резиновыми: самые распространенные ошибки в приготовлении
С такой, казалось бы, простой задачей, как приготовление яиц, у многих возникает много проблем. Вареное яйцо невозможно почистить, а его текстура становится резиновой. Такие яйца просто невозможно есть. Есть несколько причин тому.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при варке яиц.
Самые распространенные ошибки в приготовления яиц:
1. Отваривание яиц, у которых треснула скорлупа.
2. Приготовление яиц в кастрюле с тонкими стенками и неглубоким дном.
3. Мало воды в кастрюле.
4. Отваривание яиц без добавления соли.
5. Слишком большой огонь при варке.
6. Очистка холодных яиц.
Все эти ошибки портят качество и вкус продукта. Яйца плохо чистятся и становятся резиновыми.
Как правильно готовить яйца.
1. Если вы хотите приготовить яйца вкрутую, их можно класть в едва закипающую или холодную воду. Если готовите яйца всмятку, их нужно класть в кипяток.
2. Очень важно начать отсчет приготовления именно с момента, как вода начнет кипеть.
Самые распространенные ошибки при приготовлении яиц пашот:
1. Приготовление яиц без уксуса.
2. Очень большая температура воды.
3. Несвежие яйца.
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