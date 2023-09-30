Почему жареные пирожки не пропекаются внутри: 3 ошибки, которые портят блюдо
Жареные пирожки – это универсальное блюдо на все случаи жизни. Их, как правило, готовят из разного теста и начинок. Впрочем, в процессе жарки случается и такое, что пирожки недостаточно пропекаются внутри и остаются скользкими.
Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, почему жареные пирожки не пропекаются внутри и как это исправить.
Температура посуды
Прежде всего стоит отметить тот факт, что любую пищу нужно жарить только тогда, когда сковорода хорошо разогрелась. Иначе в случае с пирожками тесто может просто-напросто не прожариться равномерно. Хотя, на первый взгляд, они будут казаться приготовленными.
Процесс приготовления
Как только вы хорошо разогрели сковороду и выложили пирожки, очень важно выбрать корректный температурный режим. Если включить сильный огонь, то наружная часть пирожка будет выглядеть готовой и может пригореть, впрочем, внутри начинка будет сырой.
Оптимальная температура для жарки – это средний огонь.
Крышка
Многие хозяйки ошибочно полагают, что в процессе жарки пирожки нужно накрывать крышкой. Однако, в таком случае следует учесть появление конденсата. Через него пирожки получатся не только сырыми внутри, но и мягкими и не прожаренными извне.
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