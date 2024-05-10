Жареные пирожки можно приготовить с совершенно разнообразными начинками. Изделия очень сытные, и даже духовку включать не придется. Но не всегда удается приготовить вкусные и золотистые пирожки.

Редакция FoodOboz расскажет, почему жареные пирожки получаются жирными и без хрустящей корочки. Следует исправить следующие ошибки.

Недостаточно нагретые сковорода и масло.

Если выкладывать сформированные пирожки из теста на холодную сковороду и не разогретое масло – пирожки получатся очень жирные. К тому же на них не будет золотистой корочки. Сначала хорошо разогрейте посуду. Когда вы кладете пирожок на сковородку, масло должно зашипеть – это признак того, что блюдо получится удачным.

Видео дня

Очень большой огонь

Тесто для пирожков достаточно плотное. Поэтому ему нужно время для того, чтобы приготовиться. Если сделать большой огонь – изделия сверху сгорят, а середина останется сырой. Поэтому жарьте пирожки на среднем огне.

Использование крышки для начала приготовления

Если накрыть пирожки крышкой сразу после того, как вы выложили их на сковородку, золотистой корочки на изделиях не будет. Образуется конденсат, который будет препятствовать жарке. Изделия просто пропарятся и будут очень мягкими. Крышку можно использовать уже в самом конце приготовления.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: