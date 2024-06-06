Если дома есть картофель – всегда можно быстро что-то из него приготовить. Самый простой вариант – пожарить на сковороде. Но очень часто кусочки получаются серыми и достаточно мягкими. Чтобы этого не было – учтите следующие нюансы.

Редакция FooOboz расскажет, как правильно жарить картофель, чтобы он был хрустящим и не распадался. Некоторые ошибки следует исправить.

Выбирайте правильный картофель

Есть много разных сортов картофеля. Но далеко не все они подходят для жарки. Важно, чтобы овощ имел достаточно крахмала. Тогда картофель получится действительно хрустящим и золотистым.

Не жарьте картошку сразу

Чтобы жареный картофель получился идеальным, имел удачный вкус – его нужно сначала отварить. Но не в обыкновенной воде, а в воде с пищевой содой. После этого кусочки будут подрумяненые.

Не используйте обычное масло

Для жарки картофеля, вместо обыкновенного масла, лучше использовать топленый жир. На нем картофель будет прожариваться равномерно и точно не подгорит. Вы можете готовить кусочки достаточно долго, пока они не станут желаемого цвета и текстуры.

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