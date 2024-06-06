Почему жареный картофель не получается хрустящим: исправьте эти ошибки

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Почему жареный картофель не получается хрустящим: исправьте эти ошибки

Если дома есть картофель – всегда можно быстро что-то из него приготовить. Самый простой вариант – пожарить на сковороде. Но очень часто кусочки получаются серыми и достаточно мягкими. Чтобы этого не было – учтите следующие нюансы.

Редакция FooOboz расскажет, как правильно жарить картофель, чтобы он был хрустящим и не распадался. Некоторые ошибки следует исправить.

Выбирайте правильный картофель

Почему жареный картофель не получается хрустящим: исправьте эти ошибки

Есть много разных сортов картофеля. Но далеко не все они подходят для жарки. Важно, чтобы овощ имел достаточно крахмала. Тогда картофель получится действительно хрустящим и золотистым.

Не жарьте картошку сразу

 

Чтобы жареный картофель получился идеальным, имел удачный вкус – его нужно сначала отварить. Но не в обыкновенной воде, а в воде с пищевой содой. После этого кусочки будут подрумяненые.

Почему жареный картофель не получается хрустящим: исправьте эти ошибки

Не используйте обычное масло

Для жарки картофеля, вместо обыкновенного масла, лучше использовать топленый жир. На нем картофель будет прожариваться равномерно и точно не подгорит. Вы можете готовить кусочки достаточно долго, пока они не станут желаемого цвета и текстуры.

Почему жареный картофель не получается хрустящим: исправьте эти ошибки

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