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Почти оливье, но вкуснее: рецепт оригинального салата для праздничного стола и на каждый день
Если вы любите такие сытные салаты, как оливье, самое время приготовить очень простой в приготовлении салат, основа которого – авокадо, рыба и свежие овощи. Он станет отличной альтернативой оливье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из красной рыбы, с авокадо, свежими огурцами и заправкой из йогурта.
Ингредиенты:
- 2 яйца (вареные)
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 150 г слабосоленной рыбы
Заправка:
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1 ст. л. горчицы в зернах
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в миске.
2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.
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