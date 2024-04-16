Почти оливье, но вкуснее: рецепт оригинального салата для праздничного стола и на каждый день

Если вы любите такие сытные салаты, как оливье, самое время приготовить очень простой в приготовлении салат, основа которого – авокадо, рыба и свежие овощи. Он станет отличной альтернативой оливье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из красной рыбы, с авокадо, свежими огурцами и заправкой из йогурта.

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Ингредиенты:

2 яйца (вареные)

1 авокадо

1 огурец

150 г слабосоленной рыбы

Заправка:

2 ст. л. греческого йогурта

1 ст. л. горчицы в зернах

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в миске.

2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

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