Почти оливье, но вкуснее: рецепт оригинального салата для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Если вы любите такие сытные салаты, как оливье, самое время приготовить очень простой в приготовлении салат, основа которого – авокадо, рыба и свежие овощи. Он станет отличной альтернативой оливье.

Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из красной рыбы, с авокадо, свежими огурцами и заправкой из йогурта. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 2 яйца (вареные)
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 150 г слабосоленной рыбы 

Заправка:

  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ст. л. горчицы в зернах
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарежьте кубиком и смешайте в миске.

Ингредиенты для салата

2. Для заправки: в греческий йогурт добавьте горчицу в зернах, лимон и соль, хорошо перемешиваем и заправляем салат.

Готовый салат

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