"Подбивная капуста" родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед
"Подбивная капуста" – наваристый овощной суп, который чаще всего готовят на Закарпатье. В его составе много овощей и зелени. По консистенции он выходит довольно густым. Идеально подходит для сытного обеда.
Идея приготовления подбивной капусты на обед опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram. В период холодов такое блюдо будет очень уместным, если есть его в горячем виде.
Ингредиенты:
- 3 картофелины (нарезать кубиком)
- 1 лук (измельчить)
- половина капусты
- 1 ст.л. масло
- 1 ч.л. копченой паприки
- 2 ст.л. муки
- 1 л воды
- 200 г жирной сметаны
- петрушка/укроп
- соль и перец – по вкусу
- зубчик чеснока – по желанию
Способ приготовления:
1. В кастрюле с толстым дном поджарить лук с чесноком.
2. Добавить муку и готовить к легкой золотистости, помешивая.
3. Добавить паприку, влить кипяток.
4. Добавить картофель и капусту, готовить после закипания периодически помешивая минут 12-15, пока картофель не будет готов.
5. Добавить сметану, перемешать и можно подавать на стол, присыпав зеленью.
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