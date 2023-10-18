"Подбивная капуста" родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
63
'Подбивная капуста' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

"Подбивная капуста" – наваристый овощной суп, который чаще всего готовят на Закарпатье. В его составе много овощей и зелени. По консистенции он выходит довольно густым. Идеально подходит для сытного обеда.

Идея приготовления подбивной капусты на обед опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram. В период холодов такое блюдо будет очень уместным, если есть его в горячем виде.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

Ингредиенты:

  • 3 картофелины (нарезать кубиком)
Видео дня
  • 1 лук (измельчить)
  • половина капусты
  • 1 ст.л. масло
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 2 ст.л. муки
  • 1 л воды
  • 200 г жирной сметаны
  • петрушка/укроп
  • соль и перец – по вкусу
  • зубчик чеснока – по желанию

Способ приготовления:

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

1. В кастрюле с толстым дном поджарить лук с чесноком.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

2. Добавить муку и готовить к легкой золотистости, помешивая.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

3. Добавить паприку, влить кипяток.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

4. Добавить картофель и капусту, готовить после закипания периодически помешивая минут 12-15, пока картофель не будет готов.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

5. Добавить сметану, перемешать и можно подавать на стол, присыпав зеленью.

''Подбивная капуста'' родом из Закарпатья: получится вкуснейший обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты