"Подбивная капуста" – наваристый овощной суп, который чаще всего готовят на Закарпатье. В его составе много овощей и зелени. По консистенции он выходит довольно густым. Идеально подходит для сытного обеда.

Идея приготовления подбивной капусты на обед опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my_happyfood) в Instagram. В период холодов такое блюдо будет очень уместным, если есть его в горячем виде.

Ингредиенты:

3 картофелины (нарезать кубиком)

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1 лук (измельчить)

половина капусты

1 ст.л. масло

1 ч.л. копченой паприки

2 ст.л. муки

1 л воды

200 г жирной сметаны

петрушка/укроп

соль и перец – по вкусу

зубчик чеснока – по желанию

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном поджарить лук с чесноком.

2. Добавить муку и готовить к легкой золотистости, помешивая.

3. Добавить паприку, влить кипяток.

4. Добавить картофель и капусту, готовить после закипания периодически помешивая минут 12-15, пока картофель не будет готов.

5. Добавить сметану, перемешать и можно подавать на стол, присыпав зеленью.

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