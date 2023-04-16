Подбрюшина в соевом соусе: как вкусно запечь мясо в духовке

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
147
Подбрюшина в соевом соусе: как вкусно запечь мясо в духовке

Подбрюшина – вкусная мясная закуска на праздничный стол, которую можно готовить по-разному: в рассоле, запекать в духовке в фольге или рукаве, варить или мариновать. Самое главное – подобрать удачные пикантные специи, которые будут еще больше раскрывать вкус будущего блюда.

Украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченной подбрюшины со специями, имбирем и соевым соусом.

Рецепт запеченной подбрюшины в соевом соусе

Ингредиенты:

  • подбрюшина – 1100 г
  • чеснок – 4 зубчика
  • корень имбиря – 30 г
Видео дня
  • копченая паприка – 1,5 ч. л.
  • кориандр – 1,5 ч. л.
  • перец – 1 ч. л.
  • соль – 3 ч. л.
  • соевый соус – 4 ст. л.
  • лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления:

1. Смешать все специи, имбирь и чеснок, кроме лаврового листа.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке

2. Полученной массой натереть подбрюшину со всех сторон. Завернуть пергамент или фольгу в два слоя и оставить в холодильнике на ночь.

Запеченная подбрюшина

3. Разогреть духовку до 170 градусов, запекать 2 часа. После запекания отдохнуть 30 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты