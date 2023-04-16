Подбрюшина в соевом соусе: как вкусно запечь мясо в духовке
Подбрюшина – вкусная мясная закуска на праздничный стол, которую можно готовить по-разному: в рассоле, запекать в духовке в фольге или рукаве, варить или мариновать. Самое главное – подобрать удачные пикантные специи, которые будут еще больше раскрывать вкус будущего блюда.
Украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченной подбрюшины со специями, имбирем и соевым соусом.
Ингредиенты:
- подбрюшина – 1100 г
- чеснок – 4 зубчика
- корень имбиря – 30 г
- копченая паприка – 1,5 ч. л.
- кориандр – 1,5 ч. л.
- перец – 1 ч. л.
- соль – 3 ч. л.
- соевый соус – 4 ст. л.
- лавровый лист – 2 шт
Способ приготовления:
1. Смешать все специи, имбирь и чеснок, кроме лаврового листа.
2. Полученной массой натереть подбрюшину со всех сторон. Завернуть пергамент или фольгу в два слоя и оставить в холодильнике на ночь.
3. Разогреть духовку до 170 градусов, запекать 2 часа. После запекания отдохнуть 30 минут.
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