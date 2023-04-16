Подбрюшина – вкусная мясная закуска на праздничный стол, которую можно готовить по-разному: в рассоле, запекать в духовке в фольге или рукаве, варить или мариновать. Самое главное – подобрать удачные пикантные специи, которые будут еще больше раскрывать вкус будущего блюда.

Украинский шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченной подбрюшины со специями, имбирем и соевым соусом.

Ингредиенты:

подбрюшина – 1100 г

чеснок – 4 зубчика

корень имбиря – 30 г

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копченая паприка – 1,5 ч. л.

кориандр – 1,5 ч. л.

перец – 1 ч. л.

соль – 3 ч. л.

соевый соус – 4 ст. л.

лавровый лист – 2 шт

Способ приготовления:

1. Смешать все специи, имбирь и чеснок, кроме лаврового листа.

2. Полученной массой натереть подбрюшину со всех сторон. Завернуть пергамент или фольгу в два слоя и оставить в холодильнике на ночь.

3. Разогреть духовку до 170 градусов, запекать 2 часа. После запекания отдохнуть 30 минут.

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