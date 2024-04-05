Качество вареников и пельменей больше зависит именно от теста. Оно не должно слишком липнуть к рукам и развариваться, чтобы не выпадала начинка. Чтобы добиться желаемого эффекта, сделайте именно заварное тесто.

Идея приготовления универсального заварного теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Не забудьте оставить тесто для стабилизации в холодильнике на 30 минут.

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Ингредиенты:

мука – 400 г

яйца – 1 шт.

соль – 0,5 ч. л.

масло – 3 ст. л.

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. В муку добавляем яйцо, соль и растительное масло (2 ст. л.).

2. Перемешать до однородности.

3. Добавить крутой кипяток.

4. Сначала перемешать ложкой, затем руками замешать тесто.

5. При замешивании добавить еще 1 ст. л. растительного масла.

6. Завернуть в пищевую пленку.

7. Оставить на 30 минут.

8. После этого сформировать вареники или пельмени.

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