Подходит и для пельменей, и для вареников: универсальное тесто, которое не прилипает к рукам и не разваривается
Качество вареников и пельменей больше зависит именно от теста. Оно не должно слишком липнуть к рукам и развариваться, чтобы не выпадала начинка. Чтобы добиться желаемого эффекта, сделайте именно заварное тесто.
Идея приготовления универсального заварного теста для пельменей и вареников опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Не забудьте оставить тесто для стабилизации в холодильнике на 30 минут.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- масло – 3 ст. л.
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. В муку добавляем яйцо, соль и растительное масло (2 ст. л.).
2. Перемешать до однородности.
3. Добавить крутой кипяток.
4. Сначала перемешать ложкой, затем руками замешать тесто.
5. При замешивании добавить еще 1 ст. л. растительного масла.
6. Завернуть в пищевую пленку.
7. Оставить на 30 минут.
8. После этого сформировать вареники или пельмени.
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