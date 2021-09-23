Почему при жарке яичницы нужно обязательно добавлять воду

Жареные яйца готовят на завтрак во всем мире. Все, чем нужно дополнить такое блюдо, – это тосты, салат из сезонных осенних овощей или бекон. Идеальная яичница – настоящая дилемма для многих людей: она или пересыхает, или слишком жидкая. Желток растекается, а белок горит. И, казалось бы, совсем элементарное блюдо.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретом, который поможет приготовить привлекательную и вкусную яичницу.

Чтобы поджарить яичницу идеальной консистенции, при приготовлении нужно просто налить в сковородку небольшое количество воды. Это надо сделать в тот момент, когда белок уже не будет прозрачным. Таким образом он полностью приготовится, а желток будет немного жидковат. За счет воды яичница пропариться и не подгорит. Для такого эффекта блюдо стоит готовить под крышкой.

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Скрембл и яичница-болтунья – в чем разница

Яичница-болтунья

Яйца нужно взболтать и вылить на сковородку. Быстро перемешать. Важно не передержать – такое блюдо готовится всего три минуты.

Скрембл

Здесь тоже нужно взболтать яйца, но сразу после того, как они схватяться, начинать легко перемешивать лопаткой. Скрембл должен быть немного пережаренный, но его структура все равно остается нежной.

Приготовление омлета в кружке

Ингредиенты:

Ветчина – 50 г

Сыр – 50 г

Яйца – 2 шт.

Перец болгарский зеленый – 1/2 шт.

Перец болгарский красный – 1/2 шт.

Сливки – 1 ст. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Перец и ветчину мелко нарезать, а сыр натереть на терке. В чашку разбить два яйца, добавить остальные ингредиенты и перемешать. Чашка не должна быть полной. Поставить в микроволновку. Готовить 2-3 минуты

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