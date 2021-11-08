Полезен ли сыр с плесенью и кому его нужно обязательно есть: ответ эксперта

Сыр с плесенью – достаточно вкусный и пикантный продукт, но на любителя. Он является прекрасным дополнением к винам, самое важное – научиться правильно его выбирать. Но почему-то многие отказываются от употребления это сыра, полагая, что он вредный и даже опасный.

Нутрициолог Анна Кашпур на своей странице в Instagram рассказала о всех полезных свойствах сыра с плесенью, а также уточнила, кому его можно и нельзя есть.

"С плесенью довольно часто мы сталкиваемся в повседневной жизни. Плесень, возникающая на хлебе, других продуктах, сырых помещениях действительно опасна для здоровья человека", – объяснила Анна.

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Какая тогда плесень полезна для организма?

"Вид плесени – Penicillium roqueforti в ограниченных количествах считается полезной для человека. Так как она содержит природный антибиотик, который убивает патогенные микроорганизмы", – заявила нутрициолог.

Чем полезен сыр с плесенью?

высокий уровень содержания белка и кальция

улучшает работу ЖКТ

способствует укреплению сердечной мышцы

замедляет процессы старения

"Благодаря наличию благородного грибка в сыре, кальций максимально усваивается организмом", – отметила Анна.

Кому рекомендуется есть сыры с плесенью?

"Рекомендую употреблять в пищу подросткам в период интенсивного роста. Так как именно "тандем" из фосфора и кальция предотвращает переломы костей, которые возникают в переходном возрасте", – рассказала специалист.

Сколько таких сыров можно съедать в день?

"Если вы например, на диете, тогда ежедневная норма – 70 грамм", – отметила эксперт.

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