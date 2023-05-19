Полезная апельсиновая фанта в домашних условиях: вкуснее оригинала
Фанта – это освежающий газированный напиток из апельсинов, который становится настоящей находкой в жару. В покупном виде он содержит много подсластителей и ароматизаторов. Так что лучше приготовить фанту в домашних условиях – она будет еще вкуснее оригинала.
Фудблогер Надежда Равлюк (ravluk_nadia) на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом фанты из апельсинов, которую сможет приготовить каждый.
Ингредиенты:
- апельсины – 4 шт
- кипяченая холодная вода – 4-4,5 л
- сахар – по вкусу
- лимонная кислота – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно ошпарить кипятком апельсины и в таком виде заморозить. На следующий день нужно их достать и полностью разморозить.
2. Размороженные апельсины нарезать дольками и очистить от косточек. И сразу вместе с кожурой смолоть фрукты через мясорубку.
3. Получившуюся массу залить 3 л кипяченой холодной воды. Поставить все на огонь и довести до горячего состояния, но не кипятить. Сразу снять с огня и дать настояться 1 час.
4. После того, как масса настоялась, ее нужно процедить через дуршлаг или сито.
5. К полученной массе добавить еще 1-1,5 литра воды, сахар и лимонную кислоту по вкусу. Лимонную кислоту можно заменить лимонным соком. Все хорошо перемешать, разлить в пластмассовые бутылки или в любую другую емкость и дать постоять еще час.
6. Далее следует охладить напиток в холодильнике, после чего его можно пить.
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