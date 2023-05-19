Фанта – это освежающий газированный напиток из апельсинов, который становится настоящей находкой в жару. В покупном виде он содержит много подсластителей и ароматизаторов. Так что лучше приготовить фанту в домашних условиях – она будет еще вкуснее оригинала.

Фудблогер Надежда Равлюк (ravluk_nadia) на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом фанты из апельсинов, которую сможет приготовить каждый.

Ингредиенты:

апельсины – 4 шт

кипяченая холодная вода – 4-4,5 л

сахар – по вкусу

лимонная кислота – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно ошпарить кипятком апельсины и в таком виде заморозить. На следующий день нужно их достать и полностью разморозить.

2. Размороженные апельсины нарезать дольками и очистить от косточек. И сразу вместе с кожурой смолоть фрукты через мясорубку.

3. Получившуюся массу залить 3 л кипяченой холодной воды. Поставить все на огонь и довести до горячего состояния, но не кипятить. Сразу снять с огня и дать настояться 1 час.

4. После того, как масса настоялась, ее нужно процедить через дуршлаг или сито.

5. К полученной массе добавить еще 1-1,5 литра воды, сахар и лимонную кислоту по вкусу. Лимонную кислоту можно заменить лимонным соком. Все хорошо перемешать, разлить в пластмассовые бутылки или в любую другую емкость и дать постоять еще час.

6. Далее следует охладить напиток в холодильнике, после чего его можно пить.

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