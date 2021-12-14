Полезная и сытная запеканка без муки с цветной капустой: рецепт от фудблогера

Завтрак – самый главный прием пищи, поэтому он должен быть максимально сытным, полезным и вкусным. Специалисты рекомендуют есть утром каши, яйца, творог, ягоды, фрукты, овощи в любом виде, делать запеканки, сэндвичи с рыбой.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом для идеального завтрака – сытная запеканка с цветной капустой и филе индейки.

Ингредиенты:

цветная капуста – 400 г

филе индейки – 300 г

сливки – 150 мл

твердый сыр – 50 г

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лук – 100 г

сухой чеснок – щепотка

соль – по вкусу

перец – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко филе.

2. Лук также порежьте мелко, добавьте к мясу вместе со специями, перемешайте.

3. Эту смесь отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.

4. Помойте капусту, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде около 5 минут.

5. Достаньте готовое мясо и переложите капусту сверху, залейте сливками и присыпьте сыром.

6. Присыпьте специями по желанию и отправьте в духовку на 10 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами будет очень вкусно.

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