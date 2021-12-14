Полезная и сытная запеканка без муки с цветной капустой: рецепт от фудблогера
Завтрак – самый главный прием пищи, поэтому он должен быть максимально сытным, полезным и вкусным. Специалисты рекомендуют есть утром каши, яйца, творог, ягоды, фрукты, овощи в любом виде, делать запеканки, сэндвичи с рыбой.
Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом для идеального завтрака – сытная запеканка с цветной капустой и филе индейки.
Ингредиенты:
цветная капуста – 400 г
филе индейки – 300 г
сливки – 150 мл
твердый сыр – 50 г
лук – 100 г
сухой чеснок – щепотка
соль – по вкусу
перец – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко филе.
2. Лук также порежьте мелко, добавьте к мясу вместе со специями, перемешайте.
3. Эту смесь отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.
4. Помойте капусту, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде около 5 минут.
5. Достаньте готовое мясо и переложите капусту сверху, залейте сливками и присыпьте сыром.
6. Присыпьте специями по желанию и отправьте в духовку на 10 минут.
Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами будет очень вкусно.
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