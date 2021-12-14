Полезная и сытная запеканка без муки с цветной капустой: рецепт от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Овощная запеканка

Завтрак – самый главный прием пищи, поэтому он должен быть максимально сытным, полезным и вкусным. Специалисты рекомендуют есть утром каши, яйца, творог, ягоды, фрукты, овощи в любом виде, делать запеканки, сэндвичи с рыбой.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом для идеального завтрака – сытная запеканка с цветной капустой и филе индейки.

Цветная капуста

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 400 г

  • филе индейки – 300 г

  • сливки – 150 мл

  • твердый сыр – 50 г

Филе для блюда
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  • лук – 100 г

  • сухой чеснок – щепотка

  • соль – по вкусу

  • перец – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко филе.

2. Лук также порежьте мелко, добавьте к мясу вместе со специями, перемешайте.

3. Эту смесь отправьте в духовку на 10 минут при 180 С.

Цветная капуста

4. Помойте капусту, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде около 5 минут.

5. Достаньте готовое мясо и переложите капусту сверху, залейте сливками и присыпьте сыром.

Специи для запеканки

6. Присыпьте специями по желанию и отправьте в духовку на 10 минут.

Подавать блюдо лучше всего горячим, со свежими овощами будет очень вкусно.

Готовая запеканка

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