Лазанью летом лучше готовить из свежих и полезных овощей, например из кабачка, баклажана, обязательно добавляя мясной фарш и томатную пасту. Для нежного вкуса и приятного аромата добавьте тертый пармезан.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сочной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

кабачок

фарш

лук

чеснок

томатный соус

сыр

соль/специи

Способ приготовления:

1. Кабачок порежьте на слайсы.

2. Фарш пожарьте с луком, чесноком, томатным соусом и специями.

3. Соберите лазанью: выложите в форму для запекания слоями кабачки, фарш и так, пока не закончатся ингредиенты.

4. Обязательно присыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при 200 градусах.

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