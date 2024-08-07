Полезная лазанья из кабачка, с фаршем и тертым сыром для ужина: будет вкуснее, чем классическая

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная лазанья из кабачка, с фаршем и тертым сыром для ужина: будет вкуснее, чем классическая

Лазанью летом лучше готовить из свежих и полезных овощей, например из кабачка, баклажана, обязательно добавляя мясной фарш и томатную пасту. Для нежного вкуса и приятного аромата добавьте тертый пармезан.

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Как из кабачков приготовить вкусную лазанью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сочной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром. 

Рецепт лазаньи

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • фарш
  • лук 
  • чеснок
  • томатный соус
  • сыр
  • соль/специи

Способ приготовления: 

1. Кабачок порежьте на слайсы. 

Свежие кабачки

2. Фарш пожарьте с луком, чесноком, томатным соусом и специями.

Фарш для блюда

 3. Соберите лазанью: выложите в форму для запекания слоями кабачки, фарш и так, пока не закончатся ингредиенты.

Приготовление блюда

4. Обязательно присыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при 200 градусах.

Готовая лазанья

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