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Полезная лазанья из кабачка, с фаршем и тертым сыром для ужина: будет вкуснее, чем классическая
Лазанью летом лучше готовить из свежих и полезных овощей, например из кабачка, баклажана, обязательно добавляя мясной фарш и томатную пасту. Для нежного вкуса и приятного аромата добавьте тертый пармезан.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой и сочной лазаньи из кабачков, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- кабачок
- фарш
- лук
- чеснок
- томатный соус
- сыр
- соль/специи
Способ приготовления:
1. Кабачок порежьте на слайсы.
2. Фарш пожарьте с луком, чесноком, томатным соусом и специями.
3. Соберите лазанью: выложите в форму для запекания слоями кабачки, фарш и так, пока не закончатся ингредиенты.
4. Обязательно присыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при 200 градусах.
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