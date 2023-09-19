Полезная маринованная закуска из сладкого перца: есть можно через 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски из перца

Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще их можно вкусно фаршировать, консервировать на зиму и добавлять в аджику.

Как вкусно приготовить перец

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной закуски из запеченного перца с пряным маринадом из яблочного уксуса, с зеленью и чесноком.

Рецепт закуски из перца
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Ингредиенты:

  • Сладкий болгарский перец – 10 шт.

Маринад:

  • Острый перец – 1 шт.
  • Пучок зелени (укроп и петрушка)
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Яблочный уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Перец помойте и разрежьте пополам, уберите серединку. Выложите перец на противень и запекайте в разогретой духовке при 200С 20-30 минут.

Сырой перец

2. Готовый, горячий перец переложите в миску и накройте пищевой пленкой, оставьте в таком состоянии на 10 минут. Затем очистите от кожуры.

Запеченный перец

4. Для маринада: смешайте все ингредиенты.

Маринад для блюда

5. Переложите перцы в стеклянную посуду, полейте маринадом, перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут и можно есть!

Готовое блюдо

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