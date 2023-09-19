Полезная маринованная закуска из сладкого перца: есть можно через 30 минут
Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще их можно вкусно фаршировать, консервировать на зиму и добавлять в аджику.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной закуски из запеченного перца с пряным маринадом из яблочного уксуса, с зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- Сладкий болгарский перец – 10 шт.
Маринад:
- Острый перец – 1 шт.
- Пучок зелени (укроп и петрушка)
- Чеснок – 3 зуб.
- Растительное масло – 100 мл
- Соль – 1,5 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Перец помойте и разрежьте пополам, уберите серединку. Выложите перец на противень и запекайте в разогретой духовке при 200С 20-30 минут.
2. Готовый, горячий перец переложите в миску и накройте пищевой пленкой, оставьте в таком состоянии на 10 минут. Затем очистите от кожуры.
4. Для маринада: смешайте все ингредиенты.
5. Переложите перцы в стеклянную посуду, полейте маринадом, перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут и можно есть!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: