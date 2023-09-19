Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, закусок, а также соусов. Еще их можно вкусно фаршировать, консервировать на зиму и добавлять в аджику.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной закуски из запеченного перца с пряным маринадом из яблочного уксуса, с зеленью и чесноком.

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Ингредиенты:

Сладкий болгарский перец – 10 шт.

Маринад:

Острый перец – 1 шт.

Пучок зелени (укроп и петрушка)

Чеснок – 3 зуб.

Растительное масло – 100 мл

Соль – 1,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Перец помойте и разрежьте пополам, уберите серединку. Выложите перец на противень и запекайте в разогретой духовке при 200С 20-30 минут.

2. Готовый, горячий перец переложите в миску и накройте пищевой пленкой, оставьте в таком состоянии на 10 минут. Затем очистите от кожуры.

4. Для маринада: смешайте все ингредиенты.

5. Переложите перцы в стеклянную посуду, полейте маринадом, перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут и можно есть!

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