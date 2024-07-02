Полезная паста из кабачка, с филе и сыром: рецепт блюда для ужина
Из кабачков можно готовить не только оладьи и блины, а еще и вкусные котлеты, салаты и пасту. Для того, чтобы кабачковая паста была сытной, добавьте в основу филе и сыр.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачков, с куриным филе и сыром.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Масло
- Соль, перец
- Чеснок – несколько зубцов
- Цедра лимона – 1/2 шт.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Шпинат
- Помидоры черри
- Сушеный базилик
- Пармезан – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачок и филе нарежьте тонкими длинными слайсами, обжарьте на разогретой сковороде филе, посолите и поперчите, жарьте в течение 7 минут.
2. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте.
3. Выложите кабачок и готовьте 2 минуты, добавьте цедру, сок лимона и шпинат.
4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.
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