Полезная паста из кабачка, с филе и сыром: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная паста из кабачка, с филе и сыром: рецепт блюда для ужина

Из кабачков можно готовить не только оладьи и блины, а еще и вкусные котлеты, салаты и пасту. Для того, чтобы кабачковая паста была сытной, добавьте в основу филе и сыр. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачков, с куриным филе и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Масло 
  • Соль, перец
  • Чеснок – несколько зубцов
  • Цедра лимона – 1/2 шт. 
  • Сок лимона – 1/2 шт. 
  • Шпинат
  • Помидоры черри
  • Сушеный базилик
  • Пармезан – 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Кабачок и филе нарежьте тонкими длинными слайсами, обжарьте на разогретой сковороде филе, посолите и поперчите, жарьте в течение 7 минут. 

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте. 

Приготовление блюда

3. Выложите кабачок и готовьте 2 минуты, добавьте цедру, сок лимона и шпинат.

4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.

Готовое блюдо

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