Из кабачков можно готовить не только оладьи и блины, а еще и вкусные котлеты, салаты и пасту. Для того, чтобы кабачковая паста была сытной, добавьте в основу филе и сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной пасты из кабачков, с куриным филе и сыром.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Масло

Соль, перец

Чеснок – несколько зубцов

Цедра лимона – 1/2 шт.

Сок лимона – 1/2 шт.

Шпинат

Помидоры черри

Сушеный базилик

Пармезан – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачок и филе нарежьте тонкими длинными слайсами, обжарьте на разогретой сковороде филе, посолите и поперчите, жарьте в течение 7 минут.

2. Добавьте измельченный чеснок, перемешайте.

3. Выложите кабачок и готовьте 2 минуты, добавьте цедру, сок лимона и шпинат.

4. За 1 минуту до выключения огня, добавьте помидоры черри, сушеный базилик и натертый пармезан.

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