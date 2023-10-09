Полезная шоколадная колбаса на перекус: рецепт без молока, печенья и сахара
Шоколадная колбаса – это популярный десерт родом из детства. В классическом рецепте лакомство делают преимущественно из печенья, дополняют сгущенкой или какао. Впрочем, можно приготовить полезную альтернативу.
В одном из кулинарных блогов (My Recipe 4YOU) в YouTube был опубликован рецепт шоколадной колбасы с сухофруктами и орехами.
Ингредиенты:
- финики – 150 г
- семена тыквы – 50 г
- орехи – 100 г
- семена льна – 2 ст. л.
- корица 1 ч. л.
- кунжут – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно финики очистить от косточек и смолоть в блендере до однородной массы.
2. Орехи измельчить ножом. Добавить в финиковое пюре.
3. К общей массе добавить семена тыквы, льна, корицы. Перемешать все до однородной массы.
4. Рабочую поверхность застелить пищевой пленкой, посыпать равномерно кунжутом. Влажными руками сформировать колбаску и выложить на середину пленки. Обвалять в кунжуте и завернуть все в пленку. Положить в морозилку на 4-5 часов. Приятного аппетита!
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