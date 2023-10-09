Шоколадная колбаса – это популярный десерт родом из детства. В классическом рецепте лакомство делают преимущественно из печенья, дополняют сгущенкой или какао. Впрочем, можно приготовить полезную альтернативу.

В одном из кулинарных блогов (My Recipe 4YOU) в YouTube был опубликован рецепт шоколадной колбасы с сухофруктами и орехами.

Ингредиенты:

финики – 150 г

семена тыквы – 50 г

орехи – 100 г

семена льна – 2 ст. л.

корица 1 ч. л.

кунжут – 2 ст. л.

Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала нужно финики очистить от косточек и смолоть в блендере до однородной массы.

2. Орехи измельчить ножом. Добавить в финиковое пюре.

3. К общей массе добавить семена тыквы, льна, корицы. Перемешать все до однородной массы.

4. Рабочую поверхность застелить пищевой пленкой, посыпать равномерно кунжутом. Влажными руками сформировать колбаску и выложить на середину пленки. Обвалять в кунжуте и завернуть все в пленку. Положить в морозилку на 4-5 часов. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: