Салат "Шуба" – один из самых вкусных, простых и сытных салатов, который готовится из самых бюджетных продуктов. Стоит отметить, что этот салат можно готовить без сельди, заменив ее например лососем, а также без майонеза, альтернативой которому может быть: йогурт, авокадо.

Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной "Шубы" без майонеза.

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Ингредиенты:

филе сельди

картофель

авокадо

морковь

свекла

яйца

Способ приготовления:

1. Все овощи отварите, очистите и натрите.

2. Сельдь порежьте кубиками.

3. Соберите салат слоями в такой последовательности: сельдь, пюре из авокадо, картофель, пюре из авокадо, морковь, свекла, яйца.

4. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

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