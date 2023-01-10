Полезная "Шуба" без майонеза и лука: чем заменить ингредиенты в салате

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт 'Шубы'

Салат "Шуба" – один из самых вкусных, простых и сытных салатов, который готовится из самых бюджетных продуктов. Стоит отметить, что этот салат можно готовить без сельди, заменив ее например лососем, а также без майонеза, альтернативой которому может быть: йогурт, авокадо. 

''Шуба'' с бюджетных продуктов

Нутрициолог Ольга Усенко поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной "Шубы" без майонеза. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • филе сельди 
  • картофель
  • авокадо
  • морковь
  • свекла
  • яйца

Способ приготовления:

1. Все овощи отварите, очистите и натрите. 

2. Сельдь порежьте кубиками. 

Сельдь для салата

3. Соберите салат слоями в такой последовательности: сельдь, пюре из авокадо, картофель, пюре из авокадо, морковь, свекла, яйца. 

Приготовление салата

4. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. 

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