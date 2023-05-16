Полезная спаржа с пармезаном для легкого ужина за 10 минут: делимся самым простым рецептом
Весна – сезон очень полезной и вкусной спаржи, которую можно есть в сыром виде, а также варить, запекать, жарить, готовить из нее супы, делать начинку для пирогов и пицц. Еще она отлично сочетаются с фруктами и ягодами, поэтому может быть идеальным овощем для приготовления легких салатов и закусок.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусной спаржи с пармезаном, которая будет идеальным вариантом ужина и обеда.
Ингредиенты:
- спаржа – 100-200 г
- оливковое масло – 1 ст. л.
- сливочное масло – 20 г
- чеснок – 1 зуб.
- пармезан – 20 г
- лимонный сок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Спаржу помойте и высушите. Срежьте сухие конечности, если толстые стебли, то подчистите снизу кожуру.
2. Налейте на сковороду масло, положите раздавленный целый зубчик чеснока, прогрейте примерно минуту и заберите чеснок. Добавьте кусочек масла, растопите, выложите спаржу, обжарьте 5 минут, периодически переворачивайте.
Выложите на тарелку готовую спаржу, подсолите, сбрызните лимонным соком, посыпьте перцем и натертым пармезаном. Будет очень вкусно и полезно!
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