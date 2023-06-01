Сытная запеканка из творога – это идеальный вариант питательного завтрака. Ее можно сделать очень полезной. Для этого традиционную муку нужно заменить манкой. А сахар – медом. И, при этом, запеканка получится очень пышной и будет держать форму.

Идея приготовления сытной запеканки из сыра на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Такое блюдо можно приготовить вечером и сразу разделить на несколько порций.

Ингредиенты:

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500 г кисломолочного творога 9%

2 яйца

2 ст.л манной крупы

2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. В миску выложить творог.

2. Добавить яйца и манку.

3. Соединить компоненты.

4. Положить мед и ванилин.

5. Хорошо смешать ложкой или взбить блендером, готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) 30-35 минут.

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