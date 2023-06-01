Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов
Сытная запеканка из творога – это идеальный вариант питательного завтрака. Ее можно сделать очень полезной. Для этого традиционную муку нужно заменить манкой. А сахар – медом. И, при этом, запеканка получится очень пышной и будет держать форму.
Идея приготовления сытной запеканки из сыра на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Такое блюдо можно приготовить вечером и сразу разделить на несколько порций.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога 9%
- 2 яйца
- 2 ст.л манной крупы
- 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. В миску выложить творог.
2. Добавить яйца и манку.
3. Соединить компоненты.
4. Положить мед и ванилин.
5. Хорошо смешать ложкой или взбить блендером, готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) 30-35 минут.
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