Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

Сытная запеканка из творога – это идеальный вариант питательного завтрака. Ее можно сделать очень полезной. Для этого традиционную муку нужно заменить манкой. А сахар – медом. И, при этом, запеканка получится очень пышной и будет держать форму.

Идея приготовления сытной запеканки из сыра на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Такое блюдо можно приготовить вечером и сразу разделить на несколько порций.

Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

Ингредиенты:

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  • 500 г кисломолочного творога 9%
  • 2 яйца
  • 2 ст.л манной крупы
  • 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

1. В миску выложить творог.

Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

2. Добавить яйца и манку.

3. Соединить компоненты.

Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

4. Положить мед и ванилин.

Полезная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: понадобится всего 5 компонентов

5. Хорошо смешать ложкой или взбить блендером, готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) 30-35 минут.

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