Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму
Для того чтобы сырная запеканка держала форму и не распадалась, в массу для выпекания добавляют муку. Это очень эффективно, но польза и питательность сыра теряется. Поэтому вместо такого ингредиента лучше использовать манку.
Идея приготовления вкусной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- яйца – 2 шт
- ванильный сахар – 5 г
- сахар/мед – 2 ст.л (30 г)
- манная крупа – 3 ст.л (50 г)
- сметана – 4 ст.л (140 г)
- шоколадные дрипсы или шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. В миске перебиваем блендером все ингредиенты (кроме шоколада).
2. Добавляем дрипсы или изюм.
3. Перемешиваем, перекладываем в форму для выпечки.
4. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут (до золотого цвета).
5. После выпечки оставить в выключенной духовке запеканку на 20 минут.
6. Вкуснее всего есть такую запеканку в холодном виде.
7. Вкуснее будет есть ее холодной😉
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