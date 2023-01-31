Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

Для того чтобы сырная запеканка держала форму и не распадалась, в массу для выпекания добавляют муку. Это очень эффективно, но польза и питательность сыра теряется. Поэтому вместо такого ингредиента лучше использовать манку.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • яйца – 2 шт
  • ванильный сахар – 5 г
  • сахар/мед – 2 ст.л (30 г)
  • манная крупа – 3 ст.л (50 г)
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  • сметана – 4 ст.л (140 г)
  • шоколадные дрипсы или шоколад – 100 г

Способ приготовления:

Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

1. В миске перебиваем блендером все ингредиенты (кроме шоколада).

2. Добавляем дрипсы или изюм.

Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

3. Перемешиваем, перекладываем в форму для выпечки.

4. Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут (до золотого цвета).

Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

5. После выпечки оставить в выключенной духовке запеканку на 20 минут.

6. Вкуснее всего есть такую запеканку в холодном виде.

Полезная творожная запеканка без муки: отлично держит форму

7. Вкуснее будет есть ее холодной😉

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