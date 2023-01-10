Сам по себе сыр очень полезный и питательный. Но если мы добавляем в него муку – получается просто калорийное тесто. Поэтому, чтобы изделия из него сохраняли максимальную пользу, следует вместо муки использовать манку. Масса получается мягкая, нежная и хорошо держит форму.

Идея приготовления полезной сырной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram.

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога 9%

2 яйца

2 ст.л манной крупы

2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)

щепотка ванилина

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Способ приготовления:

1. Сыр положить в миску.

2. Добавить яйца и манку.

3. Перемешать.

4. Добавить подсластитель и ванильный сахар.

5. Также перемешать. Можно ложкой или с использованием блендера.

6. Готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) минут 30-35.

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