Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

Сам по себе сыр очень полезный и питательный. Но если мы добавляем в него муку – получается просто калорийное тесто. Поэтому, чтобы изделия из него сохраняли максимальную пользу, следует вместо муки использовать манку. Масса получается мягкая, нежная и хорошо держит форму.

Идея приготовления полезной сырной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram.

Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного творога 9%
  • 2 яйца
  • 2 ст.л манной крупы
  • 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
  • щепотка ванилина
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Способ приготовления:

Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

1. Сыр положить в миску.

Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

2. Добавить яйца и манку.

3. Перемешать.

Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму

4. Добавить подсластитель и ванильный сахар.

 

5. Также перемешать. Можно ложкой или с использованием блендера.

6. Готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) минут 30-35.

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