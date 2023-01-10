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Полезная творожная запеканка без муки: получается пышной и держит форму
Сам по себе сыр очень полезный и питательный. Но если мы добавляем в него муку – получается просто калорийное тесто. Поэтому, чтобы изделия из него сохраняли максимальную пользу, следует вместо муки использовать манку. Масса получается мягкая, нежная и хорошо держит форму.
Идея приготовления полезной сырной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога 9%
- 2 яйца
- 2 ст.л манной крупы
- 2 ч.л меда (или любого другого подсластителя)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. Сыр положить в миску.
2. Добавить яйца и манку.
3. Перемешать.
4. Добавить подсластитель и ванильный сахар.
5. Также перемешать. Можно ложкой или с использованием блендера.
6. Готовить при температуре 180 градусов в духовке (режим конвекция) минут 30-35.
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