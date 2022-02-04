Полезная яблочная каша для легкого завтрака: с чем лучше всего приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Полезная яблочная каша для легкого завтрака: с чем лучше всего приготовить

Согласитесь, с утра не всегда хочется нагружать организм пищей и испытывать тяжесть. При этом хочется, чтобы было полезно и сытно. Лучшим вариантом в таком случае станет вкусная яблочная каша. Ее можно приготовить с овсянкой и сливками, а при подаче дополнить орехами. Все как нужно.

Рецептом полезной яблочной каши поделилась нутрициолог Анастасия Белоус ( nastya_belous_ ) на своей странице в Instagram.

Каша с яблоками и овсянкой

Ингредиенты:

  • яблоки

  • корица

  • вода

  • овсянка

  • орехи

  • кокосовые сливки – 2 ст. л.

Яблоки для каши
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Способ приготовления:

1. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Положить в кастрюлю.

Процесс приготовления каши

2. Добавить корицу, сливки и залить водой. Поставить на огонь и готовить яблоки к мягкости.

3. Насыпать овсянку. Варить до готовности.

Овсянка для каши

4. При подаче посыпать орехами.

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