Полезная яблочная каша для легкого завтрака: с чем лучше всего приготовить
Согласитесь, с утра не всегда хочется нагружать организм пищей и испытывать тяжесть. При этом хочется, чтобы было полезно и сытно. Лучшим вариантом в таком случае станет вкусная яблочная каша. Ее можно приготовить с овсянкой и сливками, а при подаче дополнить орехами. Все как нужно.
Рецептом полезной яблочной каши поделилась нутрициолог Анастасия Белоус ( nastya_belous_ ) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки
корица
вода
овсянка
орехи
кокосовые сливки – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Положить в кастрюлю.
2. Добавить корицу, сливки и залить водой. Поставить на огонь и готовить яблоки к мягкости.
3. Насыпать овсянку. Варить до готовности.
4. При подаче посыпать орехами.
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