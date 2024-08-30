Полезная закуска из свеклы с орехами и сыром: рецепт вкусного блюда за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Из свеклы можно готовить вкусные салаты, соусы, а также делать закуски и первые блюда. Еще свеклу можно есть в сыром виде!

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Закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сыром и орехами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • вареная свекла
  • фета
  • орехи
  • мед
  • кленовый сироп

Способ приготовления: 

1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.

Свекла для блюда

2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.

Приготовление блюда

3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками.

Готовое блюдо

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