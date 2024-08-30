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Полезная закуска из свеклы с орехами и сыром: рецепт вкусного блюда за считанные минуты
Из свеклы можно готовить вкусные салаты, соусы, а также делать закуски и первые блюда. Еще свеклу можно есть в сыром виде!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сыром и орехами.
Ингредиенты:
- вареная свекла
- фета
- орехи
- мед
- кленовый сироп
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.
2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.
3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками.
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