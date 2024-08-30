Закуска из свеклы

Из свеклы можно готовить вкусные салаты, соусы, а также делать закуски и первые блюда. Еще свеклу можно есть в сыром виде!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сыром и орехами.

Ингредиенты:

вареная свекла

фета

орехи

мед

кленовый сироп

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.

2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.

3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками.

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