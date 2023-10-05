Полезная запеченная скумбрия с овощами для ужина: рыба будет сочной и ароматной
Скумбрия – одна из самых бюджетных, вкусных и полезных видов рыбы. В ней очень много витамина D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. А также она содержит селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. Также атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Готовить ее можно в духовке и на мангале, а также ее солят, добавляют в салаты вместо консервы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной запеченной скумбрии с овощами для ужина.
Ингредиенты:
- скумбрия
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбы
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. К картофелю добавьте лук и томаты.
2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.
3. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.
4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
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