Полезная запеченная скумбрия с овощами для ужина: рыба будет сочной и ароматной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт скумбрии

Скумбрия – одна из самых бюджетных, вкусных и полезных видов рыбы. В ней очень много витамина D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. А также она содержит селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. Также атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Готовить ее можно в духовке и на мангале, а также ее солят, добавляют в салаты вместо консервы. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной запеченной скумбрии с овощами для ужина. 

Рецепт скумбрии с овощами
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Ингредиенты: 

  • скумбрия 
  • картофель
  • лук
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи для картофеля и рыбы 

Способ приготовления: 

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. К картофелю добавьте лук и томаты.

Картофель для блюда

2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи. 

Филе скумбрии со специями

3. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.

Сколько готовить скумбрию

4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовая рыба

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