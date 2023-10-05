Скумбрия – одна из самых бюджетных, вкусных и полезных видов рыбы. В ней очень много витамина D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. А также она содержит селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. Также атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Готовить ее можно в духовке и на мангале, а также ее солят, добавляют в салаты вместо консервы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, ароматной запеченной скумбрии с овощами для ужина.

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Ингредиенты:

скумбрия

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль

специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите картофель до готовности и выложите на дно формы. Полейте маслом, посолите и добавьте специи. К картофелю добавьте лук и томаты.

2. На филе скумбрии сделайте разрезы, посолите и добавьте специи.

3. Выложите рыбу на овощи, обязательно полейте соком лимона и растительным маслом.

4. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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