Полезная запеканка из филе и брокколи для ужина: готовится с соусом "Бешамель"
Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что из этих продуктов получится очень вкусная запеканка, пирог, пицца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого блюда из куриного филе и брокколи.
Ингредиенты:
- брокколи – 1 головка
- филе куриное – 1 шт.
- молоко – 250 мл
- мука – 1 ст. л.
- сливочное масло – 40 г
- соль, перец, мускатный орех
- твердый сыр – 100-150 г
- специи к курице – по желанию
Способ приготовления:
1. Брокколи разделите на соцветия и отварите в кипящей воде 2 минуты и сразу переложите в очень холодную, а лучше в ледяную воду. Оставьте в ней до полного остывания.
2. Соус (все делаем на маленьком огне): в сотейник выложите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Влейте молоко, постоянно помешивая, доведите до загустения. Выключите плиту и добавьте в соус соль, перец и мускатный орех по вкусу.
3. Куриное филе порежьте на небольшие куски и по желанию добавьте специи к курице, перемешайте.
4. В форму для запекания выложите курицу, сверху брокколи, сверху полейте все соусом. Запекайте в духовке при 190 С 35 минут.
Перед подачей посыпьте тертым сыром и в духовку еще на 5 минут!
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