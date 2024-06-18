Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что из этих продуктов получится очень вкусная запеканка, пирог, пицца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого блюда из куриного филе и брокколи.

Ингредиенты:

брокколи – 1 головка

филе куриное – 1 шт.

молоко – 250 мл

мука – 1 ст. л.

сливочное масло – 40 г

соль, перец, мускатный орех

твердый сыр – 100-150 г

специи к курице – по желанию

Способ приготовления:

1. Брокколи разделите на соцветия и отварите в кипящей воде 2 минуты и сразу переложите в очень холодную, а лучше в ледяную воду. Оставьте в ней до полного остывания.

2. Соус (все делаем на маленьком огне): в сотейник выложите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Влейте молоко, постоянно помешивая, доведите до загустения. Выключите плиту и добавьте в соус соль, перец и мускатный орех по вкусу.

3. Куриное филе порежьте на небольшие куски и по желанию добавьте специи к курице, перемешайте.

4. В форму для запекания выложите курицу, сверху брокколи, сверху полейте все соусом. Запекайте в духовке при 190 С 35 минут.

Перед подачей посыпьте тертым сыром и в духовку еще на 5 минут!

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