Полезная запеканка из филе и брокколи для ужина: готовится с соусом "Бешамель"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
33
Рецепт блюда

Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких блюд для обеда и ужина. Стоит отметить, что из этих продуктов получится очень вкусная запеканка, пирог, пицца. 

Что приготовить из филе и брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого блюда из куриного филе и брокколи. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • брокколи – 1 головка
  • филе куриное – 1 шт.
  • молоко – 250 мл
  • мука – 1 ст. л.
  • сливочное масло – 40 г 
  • соль, перец, мускатный орех
  • твердый сыр – 100-150 г 
  • специи к курице – по желанию

Способ приготовления: 

1. Брокколи разделите на соцветия и отварите в кипящей воде 2 минуты и сразу переложите в очень холодную, а лучше в ледяную воду. Оставьте в ней до полного остывания. 

Вареный брокколи для блюда

2. Соус (все делаем на маленьком огне): в сотейник выложите сливочное масло, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Влейте молоко, постоянно помешивая, доведите до загустения. Выключите плиту и добавьте в соус соль, перец и мускатный орех по вкусу.

Соус для блюда

3. Куриное филе порежьте на небольшие куски и по желанию добавьте специи к курице, перемешайте. 

Приготовление блюда

4. В форму для запекания выложите курицу, сверху брокколи, сверху полейте все соусом. Запекайте в духовке при 190 С 35 минут.

Сколько готовить блюдо

Перед подачей посыпьте тертым сыром и в духовку еще на 5 минут!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедамясопродуктыовощирецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты