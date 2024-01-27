Видео дня
Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах
Вместо разнообразных магазинных намазок на бутерброды лучше приготовить домашнюю. А именно, очень питательное авокадо-масло. Оно имеет нежную текстуру и отлично сохраняется свежим в холодильнике.
Идея приготовления масла из авокадо опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Все ингредиенты натуральные.
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла
- 2 шт авокадо
- 1/3 ч.л. паприки
- соль по вкусу
- чеснок
- 2 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Выложить все компоненты в блендер.
2. Сбить до однородности.
3. Поставить в холодильник.
4. Оставить пасту застывать на время.
5. После этого можно смазать на хлеб
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: