Вместо разнообразных магазинных намазок на бутерброды лучше приготовить домашнюю. А именно, очень питательное авокадо-масло. Оно имеет нежную текстуру и отлично сохраняется свежим в холодильнике.

Идея приготовления масла из авокадо опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Все ингредиенты натуральные.

Ингредиенты:

180 г сливочного масла

2 шт авокадо

1/3 ч.л. паприки

соль по вкусу

чеснок

2 ст.л. лимонного сока

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Способ приготовления:

1. Выложить все компоненты в блендер.

2. Сбить до однородности.

3. Поставить в холодильник.

4. Оставить пасту застывать на время.

5. После этого можно смазать на хлеб

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