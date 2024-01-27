Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
204
Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

Вместо разнообразных магазинных намазок на бутерброды лучше приготовить домашнюю. А именно, очень питательное авокадо-масло. Оно имеет нежную текстуру и отлично сохраняется свежим в холодильнике.

Идея приготовления масла из авокадо опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Все ингредиенты натуральные.

Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла
  • 2 шт авокадо
  • 1/3 ч.л. паприки
  • соль по вкусу
  • чеснок
  • 2 ст.л. лимонного сока
Видео дня

Способ приготовления:

Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

1. Выложить все компоненты в блендер.

2. Сбить до однородности.

Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

3. Поставить в холодильник.

Полезное авокадо-масло из простых ингредиентов: очень вкусно на бутербродах

4. Оставить пасту застывать на время.

 

5. После этого можно смазать на хлеб

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты