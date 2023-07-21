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Полезное домашнее мороженое за 10 минут: рассказываем, из чего приготовить летний десерт
Мороженое – лучшее летнее угощение, которые можно готовить из молока, сливок, а также полезных ягод. Для того, чтобы мороженое имело однородную структуру, добавьте в основу сгущенное молоко и сливки.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего мороженого из ягод и сгущенного молока.
Ингредиенты:
- замороженные ягоды – 200 г
- сливки 30% – 100 мл
- сгущенное молоко – 30 г
- коллаген – 1/2 шт.
Способ приготовления:
1. Замороженные ягоды переложите в чашу блендера.
2. Добавьте холодные сливками и сгущенку, взбивайте 1 минуту на максимальной скорости до измельчения ягод.
3. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.
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