Полезное домашнее мороженое за 10 минут: рассказываем, из чего приготовить летний десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезное домашнее мороженое за 10 минут: рассказываем, из чего приготовить летний десерт

Мороженое – лучшее летнее угощение, которые можно готовить из молока, сливок, а также полезных ягод. Для того, чтобы мороженое имело однородную структуру, добавьте в основу сгущенное молоко и сливки. 

Домашнее ягодное мороженое

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего мороженого из ягод и сгущенного молока. 

Рецепт мороженого
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Ингредиенты:

  • замороженные ягоды – 200 г
  • сливки 30% – 100 мл
  • сгущенное молоко – 30 г
  • коллаген – 1/2 шт. 

Способ приготовления:

1. Замороженные ягоды переложите в чашу блендера.

Ягоды для мороженого

2. Добавьте холодные сливками и сгущенку, взбивайте 1 минуту на максимальной скорости до измельчения ягод.

Приготовление мороженого

3. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник. 

Готовое мороженое из ягод

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