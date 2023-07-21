Мороженое – лучшее летнее угощение, которые можно готовить из молока, сливок, а также полезных ягод. Для того, чтобы мороженое имело однородную структуру, добавьте в основу сгущенное молоко и сливки.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, домашнего мороженого из ягод и сгущенного молока.

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Ингредиенты:

замороженные ягоды – 200 г

сливки 30% – 100 мл

сгущенное молоко – 30 г

коллаген – 1/2 шт.

Способ приготовления:

1. Замороженные ягоды переложите в чашу блендера.

2. Добавьте холодные сливками и сгущенку, взбивайте 1 минуту на максимальной скорости до измельчения ягод.

3. Переложите в подходящую посуду и поставьте в холодильник.

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