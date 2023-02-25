Полезное печенье для детей из моркови: без яиц и сахара
Иногда, нужно просто заставлять есть детей есть полезные овощи и фрукты, ведь им больше нравится конфеты и пирожные. Но даже те продукты, которые не вызывают особого восторга у детей, можно подать вкусно. К примеру, из моркови выходит ароматное и мягкое печенье. Сахара добавлять не придется, ведь овощ имеет свой естественный сладкий вкус.
Идея приготовления полезного печенья из моркови без сахара и яиц опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт
- банан – 1 шт
- детский сыр кисломолочный/сметана – 2 ст.л
- цельнозерновая мука – 4 ст.л с горкой
- оливковое масло – 1,5 ст.л
- курага – 5 шт
Способ приготовления:
1. Перед приготовлением курагу промыть и оставить на 20 минут в кипятке.
2. Разогреть духовку до 180 градусов.
3. Морковь натереть на мелкой терке.
4. Банан разомкнуть вилкой, смешать морковь и банан вместе с сыром, маслом, мукой и мелко нарезанной курагой и перемешать до однородности.
5. Руки смочить в воде и сформовать шарики.
6. Выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать примерно 25 минут, ориентируйтесь по своей духовке.
7. После приготовления полностью охладить.
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