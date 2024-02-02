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Полезное печенье из пяти ингредиентов за 15 минут: есть можно даже детям
Домашнее печенье можно готовить из разной муки, а также из миндальной крошки, кокосовой стружки и даже из лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного арахисового печенья, которое готовится всего 15 минут.
Ингредиенты:
- мука – 60-70 г
- арахисовая паста – 5 ст. л.
- белок – 1 шт.
- кокосовое масло – 1 ч. л.
- сахар
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
2. Сформируйте руками небольшие шарики и выложите на расстоянии 4 см на форму, предварительно застеленную пергаментом.
3. Прижмите дном стакана каждый шарик и выпекайте в разогретой духовке 15 минут при 180 С.
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