Полезное печенье из пяти ингредиентов за 15 минут: есть можно даже детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт печенья

Домашнее печенье можно готовить из разной муки, а также из миндальной крошки, кокосовой стружки и даже из лаваша.

Из какого теста лучше всего готовить печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного арахисового печенья, которое готовится всего 15 минут. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • мука – 60-70 г
  • арахисовая паста – 5 ст. л. 
  • белок – 1 шт.
  • кокосовое масло – 1 ч. л. 
  • сахар

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.

Тесто для печенья

2. Сформируйте руками небольшие шарики и выложите на расстоянии 4 см на форму, предварительно застеленную пергаментом.

Приготовление печенья

3. Прижмите дном стакана каждый шарик и выпекайте в разогретой духовке 15 минут при 180 С.

Готовое печенье

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