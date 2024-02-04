Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить
Если вы соблюдаете правильное питание, но очень хотите съесть вкусненький десерт – следующая идея точно для вас. В составе нет сахара, а также муки. А для основания отлично подходит овсянка.
Идея приготовления полезного пирожного из овсянки без сахара опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Сладкий вкус добавляет банан.
Ингредиенты:
- банан – 100 г
- яйца – 3 шт
- овсянка – 30 граммов
- кероб или какао для детей – 10 грамм
- разрыхлитель – 4 г
Способ приготовления:
1. Отделите желтки от белков.
2. Желтки взбить блендером с бананом.
3. Овсянку взбить в блендере до состояния муки.
4. Добавить просеянный кероб и разрыхлитель, перемешать.
5. Белки взбить до пиков.
6. Смешать желтки с белками легко лопаткой.
7. Добавить муку и перемешать еще раз.
8. Вылить на противень, немного разровнять и выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.
Ингредиенты для крема:
- сыр маскарпоне (можно кисломочный или сливочный) – 300 грамм
- банан – 1 шт (можно еще добавить пюре из клубники)
Способ приготовления:
1. Сбить все блендером.
2. Готовый корж разрезать на четыре части.
3. Каждую смазать кремом.
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