Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

Если вы соблюдаете правильное питание, но очень хотите съесть вкусненький десерт – следующая идея точно для вас. В составе нет сахара, а также муки. А для основания отлично подходит овсянка.

Идея приготовления полезного пирожного из овсянки без сахара опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Сладкий вкус добавляет банан.

Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • банан – 100 г
  • яйца – 3 шт
  • овсянка – 30 граммов
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  • кероб или какао для детей – 10 грамм
  • разрыхлитель – 4 г

Способ приготовления:

Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

1. Отделите желтки от белков.

2. Желтки взбить блендером с бананом.

Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

3. Овсянку взбить в блендере до состояния муки.

4. Добавить просеянный кероб и разрыхлитель, перемешать.

5. Белки взбить до пиков.

6. Смешать желтки с белками легко лопаткой.

7. Добавить муку и перемешать еще раз.

Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

8. Вылить на противень, немного разровнять и выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Ингредиенты для крема:

  • сыр маскарпоне (можно кисломочный или сливочный) – 300 грамм
  • банан – 1 шт (можно еще добавить пюре из клубники)

Способ приготовления:

Полезное пирожное к чаю без сахара и муки: из чего приготовить

1. Сбить все блендером.

2. Готовый корж разрезать на четыре части.

3. Каждую смазать кремом.

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