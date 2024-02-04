Если вы соблюдаете правильное питание, но очень хотите съесть вкусненький десерт – следующая идея точно для вас. В составе нет сахара, а также муки. А для основания отлично подходит овсянка.

Идея приготовления полезного пирожного из овсянки без сахара опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Сладкий вкус добавляет банан.

Ингредиенты:

банан – 100 г

яйца – 3 шт

овсянка – 30 граммов

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кероб или какао для детей – 10 грамм

разрыхлитель – 4 г

Способ приготовления:

1. Отделите желтки от белков.

2. Желтки взбить блендером с бананом.

3. Овсянку взбить в блендере до состояния муки.

4. Добавить просеянный кероб и разрыхлитель, перемешать.

5. Белки взбить до пиков.

6. Смешать желтки с белками легко лопаткой.

7. Добавить муку и перемешать еще раз.

8. Вылить на противень, немного разровнять и выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Ингредиенты для крема:

сыр маскарпоне (можно кисломочный или сливочный) – 300 грамм

банан – 1 шт (можно еще добавить пюре из клубники)

Способ приготовления:

1. Сбить все блендером.

2. Готовый корж разрезать на четыре части.

3. Каждую смазать кремом.

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