Полезное тыквенное ризотто для идеального завтрака для взрослых и детей по рецепту Алекса Якутова. Эксклюзив

Для многих рисовая каша на завтрак – это вкус детства. Не удивительно, что мамы любили ее готовить. Она не только вкусная, но и очень полезная. Современные техники приготовления и новые ингредиенты могут разнообразить блюдо.

Попробуйте приготовить тыквенное ризотто по эксклюзивному рецепту Шефа и эксперта реалити "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Рис арборио – 80 г

Сливочное масло – 70 г

Тыква кубиками – 70 г

Фреш апельсина – 100 мл

Кокосовое молоко – 100 мл

Вода – 200 мл

Сок маракуйи – 70 мл

Способ приготовления:

1. Половину кубиков тыквы запекаем в духовке до готовности и перебиваем блендером в пюре.

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2. В сотейник с толстым дном бросаем сливочное масло, нагреваем его.

3. Засыпаем вторую часть тыквы и обжариваем на небольшом огне, помешивая. Солим по вкусу. 4. Добавляем немного сахара, чтобы карамелизировалась тыкву и продолжаем обжаривать.

5. Засыпаем в сотейник рис. Промывать его не нужно!

6.Обжариваем все вместе на среднем огне, чтобы рис впитал в себя аромат тыквы. Не забываем постоянно перемешивать.

7. Когда рис прогрелся, добавляем сок маракуйи. Выпариваем, помешивая.

8. Кокосовое молоко подогреваем в кастрюле, добавляем небольшими порциями, чтобы оно слегка покрывало рис. Пока блюдо готовится, его нужно постоянно мешать.

9. Когда ризотто будет наполовину готово, добавляем тыквенное пюре. Продолжаем готовить, помешивая. Не забываем доливать кокосовое молоко. В готовом виде текстура ризотто не должна быть очень густой или жидкой.

10. Когда блюдо приготовиться, снимаем его с огня, добавляем 50 г сливочного масла, перемешиваем. По желанию доводим ризотто до вкуса солью и сахаром.

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