Детки всегда предпочитают разные вкусности, а не полезные продукты. Поэтому можно приготовить безопасные и очень питательные сладости дома. Для основания отлично подойдут яблоки. Из них можно сделать очень простое печенье, которое удобно будет брать даже в школу на перекус.

Идея приготовления яблочного печенья на перекус для детей опубликована на странице фудблогера Ирины Галлы (iragalla.pro.health) в Instagram. Готовится оно без добавления сахара.

Ингредиенты:

яблоки – 1 стакан натертых

изюм (можно светлые или темные) – 90 г

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мука цельнозерновая – 70-80 г

псилиум – 2 ст.л. (не обязательно, если нет – можно заменить 2 ложками муки)

сода, погашенная соком лимона – 1 ч.л.

арахисовая паста – 1/4 стакана (50-60 г)

Способ приготовления:

1. Смешать натертые яблоки с изюмом, лимонным соком (2 ст.л.) и псилиумом (если без него – с мукой).

2. Накрыть тарелку и дать настояться в холодильнике 30-60 минут. (Если торопитесь – можете пропустить этот этап).

3. Далее добавить арахисовую пасту, гашеную соду, корицу и муку.

4. Замешать тесто, оно будет немного липкое – это нормально.

5. Рассказать тесто толщиной 1-2 см (лучше сразу на пергаменте) и отправить в духовку 180 град на 15-20 минут.

6. Готовый корж достаем и даем немного "отдохнуть".

7. Далее нарезаем на квадратики.

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