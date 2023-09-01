Полезное яблочное печенье для детей: не нужно добавлять сахар
Детки всегда предпочитают разные вкусности, а не полезные продукты. Поэтому можно приготовить безопасные и очень питательные сладости дома. Для основания отлично подойдут яблоки. Из них можно сделать очень простое печенье, которое удобно будет брать даже в школу на перекус.
Идея приготовления яблочного печенья на перекус для детей опубликована на странице фудблогера Ирины Галлы (iragalla.pro.health) в Instagram. Готовится оно без добавления сахара.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 стакан натертых
- изюм (можно светлые или темные) – 90 г
- мука цельнозерновая – 70-80 г
- псилиум – 2 ст.л. (не обязательно, если нет – можно заменить 2 ложками муки)
- сода, погашенная соком лимона – 1 ч.л.
- арахисовая паста – 1/4 стакана (50-60 г)
Способ приготовления:
1. Смешать натертые яблоки с изюмом, лимонным соком (2 ст.л.) и псилиумом (если без него – с мукой).
2. Накрыть тарелку и дать настояться в холодильнике 30-60 минут. (Если торопитесь – можете пропустить этот этап).
3. Далее добавить арахисовую пасту, гашеную соду, корицу и муку.
4. Замешать тесто, оно будет немного липкое – это нормально.
5. Рассказать тесто толщиной 1-2 см (лучше сразу на пергаменте) и отправить в духовку 180 град на 15-20 минут.
6. Готовый корж достаем и даем немного "отдохнуть".
7. Далее нарезаем на квадратики.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: